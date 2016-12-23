Нидерланды понимают, что на Украине «золото скифов» потеряется, — Аксенов

Нидерланды осознают, что в случае передачи скифского золота Украине, коллекция может быть навсегда утеряна, оказавшись в частных коллекциях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня по оперативным каналам мы получаем информацию, что иностранные коллеги сами задумались о том, как возвращать коллекцию в Украину. Они понимают, что если она на Украину вернется когда-нибудь, то ее больше никогда не найдут», — сказал Аксенов.

Глава Крыма считает, что необходимо обжаловать решение суда Амстердама и провести новое разбирательство.

Аксенов также полагает, что сегодня все европейские суды будут принимать решения против России. Тем не менее, по его мнению, окончательный исход дела и судьба крымской коллекции еще не решены.

Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров воссоединился с Россией.

Четыре крымских музея подали коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что золото должно быть передано Киеву.

В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; артефакты должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.