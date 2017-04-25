«Ничего не сделано» — Лавров обвинил Порошенко в невыполнении Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что все заявления президента Украины Петра Порошенко сделаны для того, чтобы снять с себя ответственность за соблюдение минских соглашений.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером, передает во вторник, 25 апреля, ТАСС.

«Что касается заявлений Петра Порошенко, то их много, все они нацелены только на одно — снять с себя ответственность за ту подпись, которую Порошенко поставил под минскими договоренностями. Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, не сделано», — отметил Лавров.

По словам министра, Киевом «любой инцидент используется, чтобы отвлекать внимание» от договоренностей.

«В минских договоренностях речь ни о каких миротворцах не идет», — напомнил Лавров.

Двумя днями ранее Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном поднял вопрос о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Предложение Киева позднее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, решение о размещении в регионе миротворцев необходимо принимать с учетом мнения руководства Донецкой и Луганской Народных Республик.

Минские соглашения были подписаны в столице Белоруссии в феврале 2015 года лидерами России, Германии, Франции и Украины. Они, в частности, предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы. Киев под разными предлогами уклоняется от выполнения политической части договоренностей.

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