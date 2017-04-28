«Ничего не решили», — госсекретарь США назвал визит в Москву бесполезным

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, посетивший Москву 12 апреля, заявил, что его визит в Россию был бесполезным.

Говоря об итогах визита в эфире радиостанции NPR, Тиллерсон заявил, что «мы ничего не решили на той встрече». Он добавил, что Москва должна решить, хочет ли она стать «позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей (его) частью».

Напомним, в Москве Тиллерсон встретился со своим коллегой, главой российского МИДа Сергем Лавровым, а также с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом по итогам переговоров и Тиллерсон, и Лавров охарактеризовали переговоры как «конструктивные».

Читайте также: Кадры нападения: Боевики ИГИЛ вырезали заставу проамериканских сил в Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+)