Прочитал намедни одну чистосердечную заметку с весьма символичным названием «Ничего личного, просто бизнес»:

«Здравствуйте, пишет вам тот, кого вы, наверное, меньше всего представляете себе задолбавшимся: инвестор. Так уж получилось, что за почти полвека своей жизни мне удалось сколотить неплохой капитал. Я много и упорно учился, а потом так же много и упорно работал, чтобы достичь этой цели. Мне не всегда удавалось вовремя спать, есть, просто отдыхать — нужно было делать дело. Но годы берут своё, и я считаю, что заслужил право наслаждаться плодами своих трудов. Я не вкладываю деньги в пустые бумажки типа акций или облигаций — меня интересует реальный бизнес, которому нужны деньги на определённые проекты. И, конечно, мне нужна прибыль — стабильная и превышающая в процентном отношении реальную инфляцию, которая, как все знают, составляет сейчас процентов 30 в год.

А задолбали меня наёмные работники этих самых реальных бизнесов, которые почему-то считают, что их личные проблемы должны меня как-то волновать. Что им обязаны платить за болезнь, за воспитание маленьких детей и прочие случаи, когда они не работают и не приносят мне прибыль.

Дорогие мои, жизнь — штука очень жестокая, и если вы не готовы смириться с этим фактом, то вам будет ещё тяжелее. Мне, когда я зарабатывал своё состояние, никто никаких поблажек не делал, более того, бывали случаи, когда лично я всё делал правильно — и всё равно проигрывал. Почему вы хотите, чтобы я теперь с вами поступал как-то по-другому? Вы мне что-то пытаетесь говорить про законы — ну так пусть вам тогда платит зарплату тот, кто их пишет, а не я!

Поймите простую штуку: деньги — универсальны, я с ними могу поехать в любую точку земного шара и получать прибыль там. А вы останетесь ни с чем, точнее — с вашими болезнями, детьми и прочими проблемами. Без денег не крутится ничего, запомните это. И перестаньте требовать чего-то от тех, кто вам эти деньги предоставляет в качестве великой милости. Вы-то ведь сами не обладаете нужными качествами, чтобы заработать их по-настоящему, убедить кого-то, что ваш труд достоин хоть копейки. Вы можете только получать зарплату, выполняя те операции, которые от вас требуются. Так выполняйте же их — в тот временной промежуток, о котором вы договорились со своим работодателем. А болеть вы можете в своё свободное время — и за свои деньги.

Задолбали!»





Что я могу сказать об этом?

Во-первых, г-н капиталист чистосердечно признаётся в том, что предпочёл бы покупать рабочую силу в форме биороботов, которые бы не имели ни детей, ни родителей, ни внезапных личных проблем, работали в режиме 24/365, а в случае какой-либо поломки заворачивались бы в простыню и тихонько ползли в сторону ближайшего пункта переработки. По крайней мере, именно так он воспринимает окружающих.

Во-вторых, вопреки всем уверениям в незаменимости буржуев, любое общество может пойти другим путём. Лично я живу в городе, который возник между двумя крупными заводами, построенными без единого буржуя. И таких городов с заводоми самого разного профиля по нашей стране было построено превеликое множество.

В-третьих, когда попытки так называемой «элиты» пересмотреть итоги Великой Октябрьской Социалистической Революции закономерно приведут к тому, что народные массы перепокажут им уже однажды состоявшийся процесс, то такие вот «инвесторы» на свой последний вопрос получат простой ответ: «Ничего личного, просто классовая борьба«.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109847/18312/-