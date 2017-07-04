Россия 

Ни на что не поменяю: немец 40 лет ездит на «Москвиче» (ФОТО)

0 коментариев
Ни на что не поменяю: немец 40 лет ездит на «Москвиче» (ФОТО) | Русская весна

Крепкий, функциональный, легкий в ремонте — 78-летний Герхард Шотт готов говорить о своём «Москвиче» часами. Пенсионер из Цвикау вот уже 40 лет ездит на «Москвиче 2140» и не хочет менять его ни на что, ласково называя его «Мосси».

Шотт водит свой «Мосси» с 1976 года. «Я сам забирал его в Мюльхаузене (город в тогдашней ГДР — прим. РВ). Тогда это была моя служебная машина, но потом я выкупил его для себя», — рассказывает он.

«Я уже проехал на нём миллион километров», — цитирует пенсионера немецкое издание Tag24. «Всего на двух моторах. Эта машина никогда меня не подводила. Потребляет примерно 10 литров на 100 км».

Тогда автомобиль стоил 17600 марок.

«На сегодняшние деньги это примерно 7000 евро», — говорит Шотт.

Одной из проблем этого автомобиля была коррозия. «С этим пришлось повозиться, да», — вспоминает он.

На весь Цвикау это — единственный «Москвич», местный раритет. Шотт ездит на нём каждый день и говорит, что ни на что менять свой «Мосси» не собирается.

Напомним, в феврале текущего года в Германии стартовали продажи Lada Vesta.

Читайте также: «Трай сенокос!» — реклама Карпат, снятая для европейцев, взрывает Сеть (ВИДЕО)

Ни на что не поменяю: немец 40 лет ездит на «Москвиче» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499142503

Другие новости:

bmdziz_1482697923

В ДНР объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе

0
i7x3n6_1466551443

Двадцать второе июня

0
y7lj79_1469039042

Российская разведка предупредила Эрдогана о перевороте, — иранские СМИ

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *