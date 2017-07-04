Ни на что не поменяю: немец 40 лет ездит на «Москвиче» (ФОТО)

Крепкий, функциональный, легкий в ремонте — 78-летний Герхард Шотт готов говорить о своём «Москвиче» часами. Пенсионер из Цвикау вот уже 40 лет ездит на «Москвиче 2140» и не хочет менять его ни на что, ласково называя его «Мосси».

Шотт водит свой «Мосси» с 1976 года. «Я сам забирал его в Мюльхаузене (город в тогдашней ГДР — прим. РВ). Тогда это была моя служебная машина, но потом я выкупил его для себя», — рассказывает он.

«Я уже проехал на нём миллион километров», — цитирует пенсионера немецкое издание Tag24. «Всего на двух моторах. Эта машина никогда меня не подводила. Потребляет примерно 10 литров на 100 км».

Тогда автомобиль стоил 17600 марок.

«На сегодняшние деньги это примерно 7000 евро», — говорит Шотт.

Одной из проблем этого автомобиля была коррозия. «С этим пришлось повозиться, да», — вспоминает он.

На весь Цвикау это — единственный «Москвич», местный раритет. Шотт ездит на нём каждый день и говорит, что ни на что менять свой «Мосси» не собирается.

Напомним, в феврале текущего года в Германии стартовали продажи Lada Vesta.

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