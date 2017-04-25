«Нехай лежить»: мусор из Львова свозят в зону отчуждения Чернобыльской АЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружились свалки мусора, привезенного из Львовской области. По данному факту начато расследование, сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.

«24 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) возле отселенных поселков Бобер и Королевка из неустановленных грузовиков выбросили бытовой мусор из Львова», — говорится в сообщении. Всего при осмотре территории зоны отчуждения ЧАЭС сотрудники полиции выявили десять таких свалок, а также изъяли у водителей грузовиков документы, подтверждающие место происхождения отходов. Данный факт квалифицирован по статье «Загрязнение или порча земель», в настоящее время ищет причастных к организации незаконной деятельности.

Как сообщало EADaily, уже более года власти Львова не могут решить проблему с бытовыми отходами — мусор месяцами лежит на улицах. Инициативу организовать в зоне отчуждения ЧАЭС полигон для мусора ранее высказывал мэр Львова Андрей Садовый, позже киевские власти заявили, что изучают такое решение и для столицы Украины.

Еще в сентябре 2016 года заместитель главы городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ирина Маруняк заявляла, что проблема с вывозом мусора «имеет политический аспект, потому что практически все свалки в стране заблокированы». Львовские власти пытались договориться о вывозе отходов в Киев, затем Черновцы, Николаев, Днепропетровск, однако жители этих городов выступили против приема чужого мусора, организовывали акции протеста, перекрывали трассы, и власти этих городов официально запретили принимать мусор из Львова.