Невзаимная нелюбовь: почему американцы все хуже относятся к России

Жители Соединенных Штатов сегодня относятся к России почти так же, как относились в 1986 году, и хуже, чем в 1978-м.

Это следует из результатов исследования, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs), о которые рассказывает The Washington Post.

В проведенном социологами опросе участвовали 1005 американцев. Всем им было предложено отметить свое отношение к тем или иным странам на «градуснике» — 100-балльной шкале, от ноля (очень холодно и отрицательно) до 100 (очень тепло и позитивно). 50 «градусов» должны были означать нейтральное отношение (ни теплое, ни холодное). Средний показатель отношения к России составил 32 балла.

Американцы «холодеют» по отношению к России

Впервые замеры общественного мнения по такой методике были проведены в 1978 году, в самый разгар холодной войны, и тогда этот показатель составлял 34 балла, однако на следующий год Советский Союз начал войну в Афганистане, и в 1982 году оценка упала до 24. В 1986-м, когда уже началась перестройка, она поднялась до 31, а к 1990 году взлетела, пробив нейтральную 50-градусную отметку, до 59.

Дальше происходило постепенное снижение «температуры», усилившееся после 2002 года. Социологи особо отмечают, что резкое её падение произошло буквально за считанные месяцы — еще в июне 2016 года средняя оценка респондентов была на уровне 40 баллов. Исследователи связывают это с тем, что последний опрос был проведен после обнародования сообщений ЦРУ о возможной причастности российских хакеров к атакам во время президентских выборов в США.

Респондентов спрашивали об их отношении к семи странам. Выяснилось, что лучше всего американцы относятся к Канаде — 76 баллов. На втором месте Япония (60 баллов), на третьем Мексика (55), на четвертом Южная Корея (53), на пятом Китай (41), на шестом Россия (32) и замыкает этот рейтинг Северная Корея с 20 баллами. В предыдущие опросы был также включен Иран, оценка которого составила тогда 26 баллов.

Парадоксально, по мнению социологов, выглядит зависимость результатов опроса от политических пристрастий респондентов. Если в прежние годы приверженцы Республиканской партии традиционно демонстрировали худшее отношение к России, чем их сограждане, поддерживающие демократов, то теперь они поменялись местами. Республиканцы оценили свое отношение к РФ на 35 «градусов», а демократы — на 28.

Парадоксально и то, что, несмотря на скептицизм в отношении России, опрос показал: значительное большинство американцев высказывается за развитие сотрудничества с Москвой. Например, за то, чтобы вместе с Россией положить конец конфликту в Сирии, высказались 78% опрошенных, за то, чтобы с участием России ограничить ядерную программу Ирана, — 79% и за то, чтобы сообща с ней добиваться сокращения объемов ядерного оружия во всем мире, — 80%.

Россияне «теплеют» по отношению к Западу

Пока чикагский «градусник» показывает резкое охлаждение американцев к России, отношение россиян к США понемногу улучшается, отметил в конце ноября «Левада-центр».

Опрос, в котором приняли участие 1600 человек из 138 населенных пунктов в 48 регионах страны, показал, что 28% российских граждан хорошо относятся к США. Еще в сентябре этот показатель составлял 23%. Негативное отношение к Соединенным Штатам высказали 56% опрошенных, хотя еще два месяца назад их было 64%.

Улучшилось отношение россиян и к Европейскому союзу. Доля тех, кто хорошо относятся к ЕС, увеличилась с 27% до 31%, а доля тех, кто относится плохо, уменьшилась.

При этом 54% опрошенных уверены, что после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа российско-американские отношения улучшатся. Лишь 2% считают, что они ухудшатся. 27% полагают, что в отношениях между Россией и США с приходом Трампа ничего не изменится.



В то же время, значительное большинство — 78% — уверены, что американский президент в той или иной степени воздействует на жизнь в России. Не согласны с ними 16% россиян.

Реакция прессы на избрание Дональда Трампа президентом США

Виноват телевизор

Ухудшение отношения американцев к России объясняется, прежде всего, влиянием масс-медиа, убежден заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. Общий американский медийный фон, по его мнению, близок к откровенной русофобии.

«Если смотреть с утра до вечера, скажем, канал CNN, то можно просто сойти с ума. Практически в каждом комментарии, который касается России, содержится информация, призванная убедить американцев в том, что злоумышленники из России и вообще все русские только и думают о том, как бы нагадить Америке, вмешаться в её политическую систему, „протолкнуть” своего кандидата в президенты», — говорит Леонид Поляков.

Американцев сумели убедить в том, что Россия — геополитический враг номер один, это известное высказывание политика-республиканца Митта Ромни неоднократно цитировалось в американских СМИ, утверждает политический социолог.

«Когда такой мощный медийный прессинг идет каждый день, когда раздувается истерия вокруг Сирии, Алеппо, когда русские изображаются кровавыми агрессорами, убивающими мирных сирийцев и их детей, — ничего удивительного, что отношение к России становится всё хуже.

То, как подается информация о событиях на Украине, укрепляет уверенность американцев в том, что Россия — это агрессор, вынашивающий планы захвата Балтии, Польши и вообще всех стран, которые с ней граничат», — поясняет Леонид Поляков.

Ситуация в российских СМИ выглядит иначе. Российские издания и телеканалы тоже не скупятся на критику США и Запада в целом, однако критика эта, как правило, направлена против конкретных лиц или политических групп.

Против нынешнего лагеря демократов в США, президента Барака Обамы, «ястребов» из числа республиканцев — против тех, кто раздувают антироссийскую истерию, стимулируют введение новых санкций против России, оказывают давление на своих союзников в Европе, заставляя их придерживаться той же политики.

Но — не против Америки и американцев, не против Европы и европейцев вообще, считает ученый.

«В этом принципиальное отличие. Если американские СМИ, сообщая о России, пользуются исключительно одной лишь черной краской, то российские все же стараются отличать одних американцев от других — как и европейцев», — говорит Леонид Поляков.

Он обращает внимание на то, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы во многом благодаря той части его программы, которая касается выстраивания партнерских отношений с Россией. И это, по мнению ученого, говорит о том, что, несмотря на массированную антироссийскую пропаганду, множество американцев все же не хочет видеть в России только врага.

Владимир Ардаев