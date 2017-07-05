Невидимый стражник. На что способен новейший корвет «Совершенный» (ФОТО)

Экипаж новейшего корвета ВМФ России проекта 20380 прошел морской этап государственных испытаний и в скором времени вступит в строй Тихоокеанского флота (ТОФ).

Об этом сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев. Он добавил, что сейчас на корабле идет ревизия и проводятся окончательные покрасочные работы.

«Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля, — пояснил Матвеев.

— В частности, были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, проведены посадки корабельных вертолетов-Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля».

Скорое вступление «Совершенного» в боевой строй — событие знаковое. Тихоокеанский флот не получал новых надводных кораблей с момента распада Советского Союза за исключением трех легких противодиверсионных катеров.

Конечно, корвет — не крейсер. Но опыт боевых действий в Сирии показал, что даже небольшой корабль с мощным ракетным вооружением может представлять собой грозную силу.

Корабль для обороны

«Совершенный» стал первым кораблем проекта 20380, построенным на Амурском судостроительном заводе.

Предыдущие четыре корвета серии — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — были собраны на Северной верфи и в настоящий момент входят в состав Балтийского флота. Эти корабли с водоизмещением 2,2 тысячи тонн предназначены для действий в ближней морской зоне — патрулирования акватории, ведения борьбы с надводными и подводными судами противника, поддержки десанта.

На сегодняшний день на Тихоокеанском флоте подобных кораблей просто нет, а их функции выполняют главным образом малые ракетные катера и противолодочные «сторожевики». Самому молодому из них — 26 лет, самому старому — за тридцать.

Корвет проекта 20380 «Совершенный» на Амурском судостроительном заводе

«Из всех кораблей ТОФ в дальние походы могут ходить только флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер проекта 1164 „Варяг“, эсминец проекта 956 „Быстрый“ и три больших противолодочных корабля проекта 1155 — „Адмирал Трибуц“, „Адмирал Пантелеев“ и „Адмирал Виноградов“, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала „Арсенал Отечества“ Виктор Мураховский.

— Остальные корабли предназначены для действий в ближней морской зоне. В принципе, этого пока хватает. ТОФ не предназначен для дальних экспедиций, в отличие от ВМС США, и выполняет сугубо оборонительные задачи.

Главная задача флота на Дальнем Востоке — обеспечить безопасность наших морских границ».

© РИА Новости / Виталий Аньков

Посетитель у самоходной пусковой установки берегового ракетного комплекса «Бал» (3К60)

«Совершенный» идеально вписывается в эту концепцию. Основное вооружение корвета — восемь пусковых установок «Уран-У» с мощными противокорабельными ракетами Х-35, принятыми на вооружение российского флота в 2003 году. Сухопутной модификацией этого оружия снаряжены, в частности, комплексы береговой обороны «Бал».

Каждая ракета несет 145-килограммовую фугасно-осколочную боевую часть проникающего типа, которой хватит для уничтожения любого типа корабля вплоть до эскадренного миноносца на дистанции до 260 километров.

Одно из главных достоинств Х-35 — небольшие габариты и малая эффективная площадь рассеивания (ЭПР).

Последний показатель отвечает за «заметность» ракеты. Чем он ниже, тем сложнее радиолокационным средствам противника засечь боеприпас и уничтожить его в полете.

Для самообороны и атаки воздушных целей «Совершенный» вооружен дальнобойным зенитно-ракетным комплексом «Редут» с дальностью стрельбы до 150 километров. Артиллерия корвета представлена 100-мм орудием А-190, а противолодочные средства — четырьмя 330-мм торпедными аппаратами «Пакет-НК».

Кроме того, корабль оснащен самым современным радиоэлектронным и радиотехническим вооружением, системами спутниковой связи и может брать на борт многоцелевой вертолет-Ка-27. Надстройка корабля спроецирована по стелс-технологии, что снижает общую заметность «Совершенного» на радарах противника.

Ударные возможности

Одним из главных недостатков корабля называют его узкую специализацию — своим вооружением он может бить только по морским и воздушным целям. Комплекс «Уран-У» не предназначен для работы «по земле», а 100-мм пушка может лишь ограниченно прикрыть морской десант непосредственно на побережье.

В то же время уступающие «Совершенному» в водоизмещении малые ракетные корабли проекта «Буян-М», а также сторожевик «Дагестан» проекта 11661 (все — ближней морской зоны) успешно прошли боевое крещение в сирийском конфликте.

Они неоднократно атаковали наземные цели террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акваторий Средиземного и Каспийского морей. Многие западные аналитики тогда констатировали: с таким оружием даже небольшой корабль по своим ударным возможностям может быть сопоставим с крейсером или эсминцем.

Впрочем, «Совершенный» со временем получит и «Калибры».

Корвет выполнен по модульному принципу, что позволяет быстро заменять на нем оборудование и вооружение для решения конкретных задач.

На стапелях Северной верфи в настоящий момент достраиваются корветы «Гремящий» и «Проворный» модернизированного проекта 20385. Они должны вступить в состав Тихоокеанского флота в 2018-м и 2019 году соответственно. Их главное отличие от базового проекта 20380 — наличие восьми пусковых установок «Калибр-НК» вместо «Уранов».

© РИА Новости / Виталий Аньков

Дизельная подводная лодка класса «Варшавянка» возле пирса

Кроме того, до 2020 года со стапелей должен сойти многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал Исаков». Это мощный ударный корабль, вооруженный в том числе «Калибрами».

В ближайшие пять лет ТОФ должен получить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка». Черноморский флот перевооружился на эти лодки очень быстро, получив аналогичное количество новых ПЛ в период с 2014-го по 2016 год. А это значит, что российской военной промышленности по силам обновить подводный флот и на Дальнем Востоке.

«Совершенный» можно назвать первым вестником обновления самого возрастного российского флота.

Впрочем, пока неясна судьба нашего потенциально самого мощного корабля в регионе — тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Адмирал Лазарев». С 1999 года он находится в отстое. Периодически в Министерстве обороны обсуждается возможность его утилизации, однако окончательное решение еще не принято.

Сейчас корабль находится в доках 30-го судоремонтного завода ТОФ, который не имеет технических возможностей для такого крупного ремонта. Однако все может измениться, когда в строй будет введена новая гигантская верфь завода «Звезда» в бухте Большой камень. Ее мощностей хватит, чтобы строить и ремонтировать даже гигантские супертанкеры.

Не исключено, что именно здесь «Адмирала Лазарева» приведут в порядок. Как считают многие военные эксперты, после модернизации он сможет серьезно усилить ТОФ наравне с новыми, более легкими кораблями.

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