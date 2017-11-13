Неудобные вопросы власти и экономике РФ: вы хоть знаете, куда ведете нас?

Если бы я родился в РФ, то задал бы такие вопросы президенту, председателю правительства, председателям СФ и Думы РФ.

Господа бывшие товарищи, вы учились бесплатно, так почему же я должен за учёбу платить?

Вы лечились бесплатно, почему же я должен за лечение платить?

Вы получали жильё бесплатно, так почему я должен его покупать? Почему я должен лезть в ипотечную кабалу к банкиру, в то время как целые массивы жилья пустуют месяцами и годами?

В СССР за торговлю деньгами сажали, а в РФ того, кто призывает уничтожить частные банки – главных торговцев деньгами – объявляют врагом государства. Как это понимать? Зачем вообще нужна торговля деньгами? В чём ее смысл, какие гиганты индустрии она позволила построить?

В СССР земля предоставлялась бесплатно, а в РФ землю надо покупать. Вы даже понятия не имели о налоге на землю и жильё, так почему я должен эти налоги платить? В чём смысл торговли землёй? Какую пользу она приносит обществу? Увеличивает объёмы промышленного строительства, сельского хозяйства, снижает цены на продукты питания?

В СССР никому не пришло бы в голову объявить своей частной собственностью средства производства (землю, леса, воды, недра, сырые материалы, орудия производства, производственные здания, средства связи и т.д.). А в РФ каждый, особенно чиновник, может взять эти жизненно необходимые для человеческого существования вещи в собственность и продавать, сдавать в аренду, закладывать, передавать их по наследству. Зачем нужны человеку средства производства, которые он в одиночку не может использовать? На кой чёрт нужен собственник средств производства, который не только не участвует в производстве, а часто даже не знает, где находится предприятие, которое приносить ему доход, и что оно производит?

В СССР тарифы ЖКХ не менялись и были мизерны, так почему же они в РФ растут из года в год? Как вы это можете объяснить?

В СССР цены на все предметы потребления фиксировались государством, а в РФ они постоянно меняются – причем обязательно в сторону повышения. Как вы это можете объяснить?

В СССР не было рекламы, но в магазинах были очереди. В РФ реклама повсюду, но множество товаров не реализуется, портится прямо на полках. Зачем вообще нужна реклама? Неужели люди перестанут есть, пить, одеваться, стирать, убирать и т.д., если убрать рекламу? Кто ее оплачивает? Почему производители и продавцы товаров – наёмные рабочие – еле сводят концы с концами, а те, кто рекламирует товары (спортсмены и артисты вроде теннисистки Шараповой и артиста Нагиева), купаются в деньгах, как свинья в грязи?

В СССР не было безработицы, а в РФ значительная часть трудоспособного населения внезапно лишается работы или вообще может не найти ее себе? Как это объяснить?

В СССР за спекуляцию сажали, а в РФ спекуляция узаконена, и каждый, кто говорит о необходимости уничтожить спекуляцию, считается потенциальным врагом государства? Почему?

В СССР пропаганда религии была запрещена, но в моральном отношении советское общество было в разы чище, чем современное буржуазное, где пропаганда религии зашкаливает. Яркий пример – служители церкви, бойко торгующие религией, религиозными символами. Как это понимать? Зачем вообще нужна пропаганда религии, если она развращает общество во всех отношениях: политическом, экономическом и моральном?

Господа бывшие товарищи, у вас есть ответы на эти вопросы?

Рафик Кулиев

По материалам: http://publizist.ru/blogs/34/21302/-