Шоу-бизнес 

Нет покоя поп-королю: тело Майкла Джексона эксгумируют

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Через восемь лет после загадочной смерти короля поп-музыки Майкла Джексона его дочь Пэрис заявила, что ее отца убили. Следователи готовы начать новое расследование и планируют провести эксгумацию останков Джексона.

Тело поп-короля покоится в семейном склепе кладбища Forest Lawn Cemetery в Калифорнии. Оно забальзамировано, поэтому экспертам не составит большого труда еще раз провести тщательное исследование трупа.

Основанием для нового расследования послужили и показания юридического консультанта Джона Кармана о таинственных шрамах на лбу певца, неизвестных таблетках, найденных в мусоре и загадочном человеке, побывавшем в доме Майкла накануне его смерти. Шрамы на голове могут указывать на попытку оглушить певца, чтобы ввести ему смертельный препарат. А личность загадочного человека, зафиксированного камерами наблюдения, установленными в доме, до сих пор так и не была выяснена.

Что касается Пэрис, то ни у нее, ни у других членов их семьи нет сомнений, что Майкл Джексон был убит.

Фото: vk

Майкл ДжексонПэрис Джексон

По материалам: http://starandstar.ru/net-pokoya-pop-korolyu-telo-maykla-dzheksona-eksgumiruyut.html

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