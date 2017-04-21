«Нет оправдания»: В Совфеде прокомментировали слова Скрипки о гетто

Сенатор Алексей Пушков заявил, что попытки украинского певца Олега Скрипки оправдаться за свои слова о «гетто» для русскоязычных граждан Украины бессмысленны.

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«Скрипка не удержался на своей нацистской позиции, стал объясняться. Но его оправдания никто не воспринимает: эти взгляды не имеют оправдания», — написал он на своей странице в соцсети.

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Как ранее сообщала «Русская Весна», накануне Скрипка заявил, что люди, которые не могут выучить украинский язык, обладают низким IQ, и их необходимо отправить в гетто.