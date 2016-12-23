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Нет, мы сильнее, — Госдеп не согласился со словами Путина о российской армии

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Нет, мы сильнее, — Госдеп не согласился со словами Путина о российской армии | Русская весна

Госдепартамент США не согласился с заявлением президента РФ Владимира Путина, что российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас», — сказал в рамках брифинга представитель госдепартамента США Джон Кирби в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова российского президента.

Как ранее сообщала «Русская весна», Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин заявил в четверг, что российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но, чтобы сохранить это положение, нельзя расслабляться, недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482440335

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