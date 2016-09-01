Нет линейкам! Даёшь крыивки! Александр Зубченко

Нет, ну так называемые «линейки» в школах на первое сентября надо однозначно запретить. Красивые детки в вышиванках вместе с родителями в вышиванках идут на исконно национальный праздник первого сентября, все в приподнятом настроении (тарифы повысились, цены и доллар растут), а там бах – пережитки советского прошлого.

Нельзя так. Ведь мы собственными руками отбираем у них прекрасное европейское далеко.

Я с умилением смотрел на вереницы школьников. Вот идут будущие сеятели рапса. Отличная профессия, близкая к земле. Многие будут работать на больших европейских стройках, возводить полякам и португальцам школы, больницы, сортиры и прокладывать дороги. Все пути перед ними открыты, если удастся вовремя уехать. Надо же как-то отобразить новое будущее в сегодняшнем дне.

Сделать, к примеру, «крыивку». На входе поставить завуча, одетого в винтажную форму УПА, дать ему в руки «шмайсер». Не хочет завуч – найти физрука и обязать. В игровой форме ребенку внушается мысль, что кругом одни враги и доверять можно только дядям в камуфляже. Не всем, конечно. Бойцы «Торнадо» тоже любили детей, пока наш уголовный кодекс не поспевает за европейскими тенденциями.

Короче, на входе бойцы и бойцыцы УПА. Кругом флаги, венки и приветственные лозунги, выложенные из выстрелянных по сепаратистам гильз. На спортивной площадке школы уместно разместить выставку достижений «Укроборонпрома»: сверхсовременные танки, самолеты и беспилотники в масштабе 10:1. Школьники должны сразу почувствовать всю сложность переговоров в «нормандском формате».

Затем директор должен кратко, но образно зачитать последнюю сводку новостей из зоны АТО. Не надо никакой советской ерунды с девочкой, которая якобы звонит в колокольчик. Вместо подобного советского пережитка – сухой и лаконичный залп из карабинов. Его (залп) могут производить герои иловайского наступления. Школьная форма должна быть стилизована под камуфляж, у всех бирки с именами и группой крови. И, конечно же, большое чучело Путина, по которому первоклассники должны ударить специальной жовто-блакитной битой.

Обратил внимание на следующий шокирующий факт: каждая школа исполняет гимн тогда, когда захочет. В одно еще орет Вакарчук, а в другой в это время все стоят по стойке смирно с мокрыми от переполняющих чувств глазами. Что это, млять, такое? В строго определенное время, к примеру, в семь утра (время военное, не надо разлеживаться в уютных кроватках), по специально установленному громкоговорителю верховный главнокомандующий объявляет об открытии «крыивки». Затем залп, завуч в форме ОУН и чучело Путина. Все в вышиванках, радуются. Можно прыгать. Подобная традиция пошла с майдана гидности Найема и как-то уже закрепилась в массовом сознании.

Передвигаться надо строем, ранжировка производится по росту и весу родителей. Школьники с самого первого дня должны понимать: детство для них закончилось раз и навсегда. Начинается подготовка к серьезной взрослой жизни, в ходе которой им придется столкнуться со случаями кремлевской пропаганды и манипулирования историческими фактами.

Особые требования предъявляются к учителям, которые должны быть е…тыми в хорошем смысле данного слова. Посмотрите на преподавателей украинского языка и литературы, выживших во время диктатуры тоталитарных ценностей и попыток кремлевской верхушки реставрировать СССР. Вот на них и следует равняться. Это апофеоз патриотичности, не считая, конечно, волонтеров и блоггеров, выступающих за ликвидацию стипендий.

Военно-патриотическое воспитание в школе должно стоять на первом месте. Зачем грузить будущих защитников и защитниц Батькивщины ненужными им сведениями? Какая-то география, математика, биология…

Должен быть базовый курс тысячелетней истории Украины, плавно переходящий в основы тактики и стратегии действий в зоне антитеррористической операции. Плюс новый, крайне полезный предмет – сборка и разборка национального автомата в контексте получения безвизового режима. Все. Этого более чем достаточно.

Очень правильно заместитель министра образования Ковтунец (наверное, детская кликуха) заметил, что у нас слишком много денег тратится на высшее образование. Зачем? Стране и ЕС нужны физически крепкие люди со знанием основ малярных и штукатурных работ, способные нормально вымыть окна и сантехнику. Правительство серьезно отнеслось к данной проблеме и пообещало провести резкое сокращение средств, выделяемых на высшее образование. Сегодня это европейский тренд.

Полностью поддерживаю. Зачем забивать голову новому поколению ненужными вещами, если есть «Гугл», калькулятор и Гройсман?

Стало хорошей и доброй традицией отмечать первое сентября повышением тарифов на электричество, тепло, газ, канализацию и все прочее. Сама жизнь подсказывает нам, как надо модернизировать праздники, оставшиеся в наследие от советского прошлого. Но только знаете, чего не хватает? Этакой резкости, драйва. Ну, чего они нюни распустили и скромно объявляют о «поэтапном» повышении в среднем на пять тире тридцать процентов? В ж…пу эти слюни! Надо сразу в два раза, чтобы были основания для праздника.

Немного отмотаю назад. Да, во многих школах уже есть минута памяти по воинам, погибшим в АТО. Но надо идти дальше. Почему минута, а не час? Потом необходимо привлекать «атошников» к воспитанию подрастающего поколения. И не только их. Ребенок, в соответствии с европейскими традициями, сам должен решать, какой пол ему выбирать. Опытные трансгендеры и педофилы уже выразили готовность сделать соответствующий стартап, а посольство Швеции готово выделить необходимое финансирование.

«Совок» следует выжигать практически каленым железом. Полумерами не обойтись. Нужен комплекс решительных и, я бы сказал, безрассудных действий, который позволит вывести Украину на уровень мировых сверхдержав.

Александр Зубченко

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По материалам: http://news-front.info/2016/09/01/net-linejkam-dayosh-kryivki-aleksandr-zubchenko/