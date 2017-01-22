Нет, Ленин не уснул вечным сном…

Он идет навстречу грядущим векам. Он обходит Землю, погруженный в работу и в думы…Рехино ПЕДРОСО (Куба)

Знаете ли вы, где и когда появился первый памятник Ленину за пределами Советского Союза? Да-да, удивительное дело, но именно на Кубе!

Произошло это аж за 35 лет до Кубинской революции, Фидель Кастро еще даже не родился. Но, как сказал один мудрый человек, есть, видимо, какой-то свой порядок в революционном космосе…

Мы пересекаем Гаванскую бухту по туннелю и двигаемся в направлении Плайас-дель-Эсте – пляжей к востоку от столицы. «От Кохимара до Реглы совсем рукой подать. Вот я и подумала, раз ты хочешь к Хемингуэю… В Реглу редко возят иностранцев, а между тем это и есть самая настоящая Куба», – говорит Барбара. Вокруг нас – залитые солнцем скромные домишки, налепленные на холме над бухтой. Здесь нет ничего похожего на виллы Ведадо и Мирамара с их вызывающей, пусть и потрепанной роскошью. У Реглы – бунтарский характер потомственного рабочего гаванского порта; рабочего, подвергавшегося репрессиям, но не отступавшего ни при Мачадо, ни при Батисте. Революционные и народные традиции, в которых в пленительный карибский букет соединилось христианское и языческое, европейское и африканское, никуда не делись из Реглы и сегодня.

24 января 1924 года, как только до Кубы дошла весть о смерти Ленина, доктор Антонио Селестино Бош Мартинес, алькальд Реглы, издал декрет, в котором назвал Ленина «великим гражданином мира». В тот день, когда в скованной морозами России хоронили Ленина, жители Реглы по призыву своего алькальда на городском холме под тропическим ливнем посадили оливу в честь руководителя русской революции. Так холм Фортин стал холмом Ленина. На две минуты в память о Ленине в городке полностью замерла жизнь – остановились фабрики, торговые предприятия и транспорт. А вечером на траурном собрании в здании мэрии Бош призвал собравшихся рабочих изучать наследие Ленина в силу того значения, которое оно имеет для их будущего.

К началу 1930-х годов ленинская олива трижды выдиралась охранкой Мачадо, но заботливые рабочие руки сажали ее на холме вновь и вновь. 1 мая 1930 года во время выступления портового рабочего Кармело Гарсии на холм ворвались войска. При разгоне рабочей демонстрации в Регле были убиты два человека, 10 ранены, многие арестованы и высланы.

…Водитель почти не тормозит на крутых поворотах, так что меня мгновенно укачивает на заднем сидении. Да и смотрю я не вперед, смотрю я на Барбару, которая всю дорогу кубинской скороговоркой что-то мне рассказывает. В итоге на макушке холма я вылезаю из авто под безжалостное солнце совершенно разбитая, покорно принимая, что легким путь к Ильичу не бывает.

В 1961-м, после победы революции, на холме появился детский садик, который тоже назвали «Ленин». Его строили, в том числе, ночами, после трудового дня, сами жители. Удавка «особого периода», поставившего Кубу на грань выживания, не оставила кубинцам средств на поддержание функционирования детского сада.

Мы бредем по парковым дорожкам, опоясывающим холм. С площадки возле памятника Ленину хорошо видна сама Регла, часть Гаваны и бухта внизу. Под высокими деревьями тут и там попадаются птичьи скелеты. Я бы не обратила на них особого внимания, но Барбара поясняет: холм используют для традиционных обрядов местных религий шаманы. Мне кажется, коммунистке Барбаре немного неудобно передо мной за шаманов. Несколько месяцев спустя мы встретимся с ней в Москве и вспомним нашу поездку в Реглу. «Думаю, шаманы знают толк в холмах и плохих мест для обрядов не выбирают», – говорю я. Просто это священный холм. Во всех смыслах.

Ольга ГАРБУЗ 21.01.17