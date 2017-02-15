Несколько слов о неизбежном « рождении Трампа»

«Сломалась 200-летняя схема промышленного капитализма, при которой экономический кризис порождает новые формы технологической инновации, выгодные для всех. Реальные зарплаты упали или стагнируют в Японии, на юге еврозоны, в США и Британии. Вновь сложилась теневая банковская система, теперь она обширнее, чем в 2008 году. А 1% самых богатых становится еще богаче. Неолиберализм превратился в систему, запрограммированную на постоянные катастрофические провалы. Пока из решений предлагаются жесткая экономия плюс избыток денежных средств. Но это не работает. В наиболее пострадавших странах разрушена пенсионная система, пенсионный возраст поднимается до 70 лет, а образование приватизируется настолько, что выпускников ждет перспектива пожизненного долга. Услуги разваливаются, инфраструктурные проекты останавливаются.





Прежде сила организованного труда- профсоюзы вынуждала предпринимателей и организации больше не возрождать устаревшие бизнес-модели, а придумывать новые формы капитализма. Сегодня со стороны рабочей силы такого давления нет. В результате значительная часть предпринимательского класса превратилась в неолуддитов. Перед ними возможность создавать лаборатории для секвенирования генома, а они открывают кофейни и химчистки.»

Отрывок из книги «Postcapitalism» известного британского экономиста и журналиста Пола Мейсона.

Из «марксовой теории» явствует, что капитализм, пройдя стадию энергического конкурентного развития , обязательно перейдет к формированию монополий, а потом войдет в завершающую фазу развития — стремление к безраздельной глобальной власти транснациональных корпораций.

Но чтобы окончательно закрепить за собой право на глобальное управление мировой экономикой, транснациональным корпорациям придется сначала разрушить национально-государственную систему мировой экономики, ставшую для них тесной клеткой.

Для этого необходимо будет уничтожить национальные государственные институты власти, включающие в себя национальные законодательства, бюрократические аппараты, национальные культуры.

А каждая национальная культура сохраняется, развивается и передается через поколения благодаря семье, как ячейке современного общества на которую опирается, и за счет которой существует весь национально-государственный бюрократический аппарат управления обществом и государством.

Значит для построения глобальной системы управления мировой экономикой, семья в первоочередном порядке, как ячейка и фундамент национального государства должна быть разрушена!

Именно для решения этих глобальных задач ТНК владеющие колоссальными финансами и имеющие эффективные инструменты влияния на национальные правительства развитых стран проводят сложнейшую межнациональную, межконтинентальную многоуровневую операцию внедрения «либеральной демагогии» в ходе которой будут разрушаться исторически сложившиеся фундаментальные основы наций и национальностей такие как: традиционные механизмы государственности,

национальные культуры,

институт семьи, как основа общества, экономики и государства,

моральные и нравственные основы и заповеди,

тысячелетиями шлифовавшиеся социальные и внутриобщественные отношения и связи, под влиянием которых формировались законодательные основы национальных государств, тоже будут разрушены и заменены на «уставы и регламенты ТНК».

Впервые проект глобального переустройства Мира, в виде 200-страничного доклада был составлен Генри Киссинджером, «Исследование национальной безопасности. Меморандум 200: Последствия роста мирового населения для безопасности и зарубежных интересов США». Он был принят за основу официальной политики в ноябре 1975 года президентом США Джеральдом Фордом.

Как уже сегодня идет разрушение национальных культур, морально-нравственных основ семьи и общества, национальных экономик, я думаю все имеют возможность наблюдать. И приводить тысячи и тысячи примеров в подтверждение этого процесса, здесь необязательно.

*(Последняя российская новость — «Финансирование ведущих университетов России в 2017—2019 годах будет сокращено на 12 млрд руб. Соответствующее постановление правительства подписано премьером Дмитрием Медведевым 10 февраля.»)

Национальные государства к «новому порядку» должны будут пройти через хаос: политический, финансово-экономический, социально-общественный. В обязательном порядке будут происходить в крайне жестокой форме локальные военные конфликты.

Их конечная цель будет заключаться в жестоком подавлении, в самом зародыше каких-либо коллективистских поползновений на территории государств, подвергнутых очистительному хаосу.

Остатки национальных обществ будут демографически подавлены и максимально атомизированы. Только при таких условиях ТНК смогут окончательно глобализовать мировую экономику, и установить свое мировое господство.

Так они планируют.

Появление Трампа, вернее его президентской программы, в американской политике закономерно, и означает, что мировая олигархия прорываясь к глобальному управлению миром через ТНК, обнаружила, что у нее в самых нутрях большая опухоль . Неоперабельна. Дальше только по нисходящей. Поэтому ничего удивительного в нынешней «трампофобии» и «трампофилии» нет.

Поэтому такой несдержанный накал публичной реакции «демократов США»,

и начавшийся раскол в государственной иерархии власти, вполне объяснимы.

Дело в том что созрели непреодолимые противоречия внутри организма Гегемона, которые традиционными инструментами, включая полноразмерную военную силу и мощь, уже не разрешить. Уже в самой природе транснациональных корпораций заложены неустранимые и неразрешимые никакими методами и планами противоречия…

И реализация внезапно заявленной «трамповой» критики сценария, реализуемого финансовыми ТНК ростовщиков, в течение нескольких лет может закончиться развалом США. Не сегодня и не завтра, но в течение нескольких текущих лет вполне возможно.

А сегодня мы наблюдаем как сценарий развития капитализма идет ровно

«по Марксу», изучая труды которого мировой капитализм намного продлил

свое существование.

На сегодня сформировалось два вида транснациональных корпораций; финансово-ростовщические и традиционные финансово-промышленные корпорации.

При этом, Всемирная Корпорация Ростовщиков претендует на единоличное владение глобализованным миром.

В результате кропотливой, ведущейся десятилетиями работы именно шайка финансовых ТНК создала сложнейшую и запутанную систему международных финансовых инструментов и массу вторичных финансовых «продуктов», манипулируя которыми она управляет кредитным рынком, конъюктурой товарных рынков, колебаниями цен и спроса во всех сегментах рыночной экономики.

Конкуренция как главный привод капиталистической экономики, когда-то обеспечившая ей двести с лишним лет развития и процветания, давно сдохла. Сегодня конъюктурой на мировых рынках управляют финансовые ТНК.

Эта схема никак не устраивает сообщество финансово-промышленных ТНК. Несмотря на то что они также имеют в своем распоряжении колоссальные финансовые средства, но все рычаги манипуляции с финансами приватизированы мировыми ростовщиками у которых не болит голова о рынках сбыта, дешевом сырье, издержках на рабсилу и прочих головняках напрягающих боссов промышленных ТНК.

И во время финансовых кризисов становится наглядно понятно, что финансовые ресурсы промышленных ТНК принадлежат им как бы опосредованно.

Сегодня с утра они у тебя есть, а завтра пархатый финансист, пошаманив в своем кампутере, поиграв с учетной ставкой, и запустив в эфир пару слухов, перепишет несколько ноликов, переставит запятые и часть твоих кровных денюжков, а может и все (!) которые ты с таким энтузиазмом выдавливал из потной рабсилы в течение многих месяцев и лет, со скоростью света переместятся в его карман…

Но главное наверное даже не разорение… а унизительное бессилие перед удачливым грабителем. Еще вчера ты был Босс! Повелитель и благодетель для тысяч душ, а сегодня ты «никто и звать тебя никак».

Это надо пережить раз в жизни, чтобы потом никогда об этом не забыть.

Господин Трамп пережил это несколько раз.

Почему ТНК промышленных корпораций выдвинули из своей среды именно Трампа, мы никогда не узнаем. Нам важнее понимать, что Трамп не «одинокий ковбой»,

он ставленник финансово-промышленных корпораций.

И вот финансово-промышленные ТНК недвусмысленно заявив о своем праве на большой кусок глобального пирога, победили в первом раунде ростовщиков-конкурентов. После многих лет бизнесования во втором эшелоне, наконец-то поставили своего президента.

И именно в тот момент! когда Ростовщики проделали гигантскую диверсионную работу мирового масштаба по внедрению в национальные правительства развитых стран либеральной демагогии, сколотив «пятую колонну» развалили СССР, серией кризисов раскачали финансовые и сырьевые рынки, поставив на грань хаоса множество стран, и начав экспансию хаоса в сырьевые страны Ближнего Востока и Северной Африки.

И на тебе, в такой ответственный момент на «коня», вместо ставленицы ростовщиков, залез хоть и с трудом плэйбой Трамп, и сразу начал «гнуть пальцы». Можете представить себе ярость и злобу ростовщиков, которые,

уже разинув пасть, приготовились не торопясь, сладострастно и единолично проглотить земной шарик.

А тут портяночные промышленники потащили стул из-под задницы.

И не коммунисты какие-нить насрали в самый ответственный момент,

а свой гад капиталист.

Ведь он, вернее они – финансово-промышленные ТНК, мало того что не захотели сидеть ровно под потной жопой ростовщиков, так они еще и захотели оттяпать кусище от почти что готовенького, испеченного ростовщиками пирога! Вот твари!

Ну вот как пример, представьте, вы нацепляете на вилку венский шницель, разеваете пасть, предвкушая как вы его начнете сладострастно заглатывать. И в этот момент к вам подходит мужик и своей грязной лапой хватается за ваш шницель на вилке! Ваша реакция?

Вообще то, для всего мирового сообщества наемных работников, чиновников, мелких и средних предпринимателей безразлично какая из ТНК будет править глобальной экономикой, союз финансовых ростовщиков или финансово-промышленной олигархии. Суть и методы правления останутся неизменными для подневольной рабочей массы.

Ведь это схватка на выживание двух крупнейших объединений мировых хищников за право возглавить глобальный передел мира. Она будет проходить на фоне мирового хаоса, финансового кризиса, который еще больше осложнит кризис перепроизводства в промышленно развитых странах и социально-политический кризис полуголодного существования в странах «третьего мира».

А между тем, складывающаяся схема расстановки сил в мировой политике открывает «окно возможностей» для национально-ориентированных правительств, верных интересам своих государств и народов. Играя на возникших противоречиях между мировыми ТНК и твердо отстаивая свои интересы, они могут хоть и косвенно, но серьезно повлиять на внутриполитическое обострение в самих США и подтолкнуть процессы вплоть до распада США на несколько самостоятельных новообразований, со своими институтами власти, включая военные.

На этом фоне назревающих мировых катаклизмов особенно смешны потуги российских выскочек, хищников-скоробогатеньких нуворишей, сколотивших свои состояния только на беспредельном грабеже своей же страны, и мечтающих вписаться в ряды мировой олигархии, хотя бы на четвертых ролях.

Ради этой цели они без колебаний встраивают Россию в пищевую цепочку для будущего мирового правительства глобальной экономики ТНК.

Под эту же задачу выстраивается вся законодательная база России, начиная с импортной Конституции и кончая правительственными социально-экономическими решениями и законодательной практикой госдумы, уничтожающими всю социально-общественную базу, принадлежащую всему народу, выстроенную тремя поколениями советских граждан и унаследованную народами России, национальную культуру, семейные устои и морально-нравственный национальный менталитет, цементирующий народ в сплоченную нацию. Такой невероятной, преступной ценой они хотят купить себе место торговцев сырьем в выстраиваемой Западом «глобальной экономике».

А между тем, назревающая схватка между мировыми хищниками за глобальное доминирование, могла бы вывести Россию в политические лидеры и дала бы возможность в короткие сроки восстановить экономику и промышленное производство, догнав и перегнав по объемам советскую промышленно-производственную базу.

Но для этого необходимо национально-ориентированное патриотическое правительство и власть способная сменить социальный курс развития страны:

ликвидировать безработицу,

уничтожить в корне частную собственность на средства производства, заменив ее на коллективную, кооперативную и государственную,

восстановить систему общественных фондов потребления,

уничтожить организованную преступность и коррупцию,

вовлечь все трудовые ресурсы в производительную сферу экономики,

решить задачи восстановления разрушенного промышленного и аграрного производства, заменить финансовую сеть ростовщиков на государственные и кооперативные банки и финансово-кредитные организации,

реанимировать образование, науку,

восстановить государственную систему бесплатной медицинской помощи,

сделать доступным жилье для молодых и многодетных семей,

восстановить социальные гарантии граждан, имевшиеся у них в советский период.

Дело за малым. Осталось только сформировать такое правительство, а НАРОДУ передать ему власть для решения поставленных задач.

Но это маловероятно. Постсоветское общество под прессом «либеральной демократии» пребывает в апатии и разделенном состоянии. Вместо создания системы самоуправляемых общественных низовых организаций, объединяющих различные слои и прослойки наемных работников и мелких служащих, властью штампуются симулякры вроде «онф», «партий», «общественных палат», псевдопрофсоюзов и пр. которые начинают вещать «от имени народа».

Между тем социально – экономическое положение 98% наемных работников и мелких служащих оставляет желать лучшего. Либеральная власть не предпринимает абсолютно никаких мер по реанимации и восстановлению объемов промышленного производства т.к. это противоречит плану встраивания сырьевых российских монополий в механизмы глобальной экономики ТНК. Поэтому вместо решительных действий раздается невнятное мычание про инвестиционные климаты, таргетирование инфляции, валютные курсы, валютные подушки безопасности, и прочую монетарную лабуду, имеющую отношение к реальной экономике и восстановлению порушенных отраслей промышленности, такое же как цыгане к ядерной физике.

Вдобавок у правительства появилась новая мода периодически вскрикивать, что регионы должны зарабатывать сами, а не надеяться на бюджет. И это при том что у правительства под носом из бюджета разворовываются триллионы… За такой лозунг честный генеральный прокурор давно бы припаял этому правительству статью «за призывы к свержению существующего строя».

Такое положение дел в социально-общественной сфере при дальнейшей деградации экономики может привести к различным формам протестов, демонстрациям и столкновениям населения с карательными подразделениями, последствия которых непредсказуемы.

Но самое обидное, что антинародная и антигосударственная политика власти, лишает Россию возможности максимально эффективно использовать в своих целях нарастающий международный кризис и вернуть стране передовые политические, экономические и социальные позиции.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108209/17203/-