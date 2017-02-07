Что дал, то и получи! Этот «Непреложный Закон Трубы» в жизни для нас очень реален. Здесь никак не пройдёт желание «прогнуть» его под себя. Только многие из нас всё ещё пытаются это осуществить: только получать, а не

отдавать. Я знаю одного человека, которому известен этот закон и который, символически, представляет собой такую огромную, в диаметре, но короткую «трубу». Всё, что к нему в жизни приходит, то тут же «протекает» через эту «трубу» и моментально «вытекает» обратно от него. Нельзя сказать, что он чем-то обделён и что к нему мало, что приходит. Он получает от жизни многое и не обделён вниманием более высокого Разума, но он тут же всё это теряет и снова, постоянно, остаётся ни с чем. Так продолжается всю его жизнь. К его сорокалетнему возрасту у него так ничего и нет, хотя к нему всё приходило и пока ещё приходит.

Только бесконечно это продолжаться не может. Если представить себе эту «трубу» символически, то она означает его гордыню, сильный эгоизм и тщеславие: я – лучше всех и все мне должны! Этим он и живёт до сих пор. Он постоянно тянет «одеяло» на себя и только под себя, практически, ничего не давая взамен, если только совсем немного. Естественно, он получает от жизни не только «пряники», но и значительные унижения, жизненные потери и сильные страдания. Только они пока мало возымели, своими действиями, на него какое-либо влияние. Он не только не хочет этого понимать, но и не предпринимает ничего для того, чтобы исправить эту ситуацию, доставляя себе и близким ему людям точно такие же страдания. Как раз, их он и отдаёт близким ему людям по полной программе. Самое страшное состоит в том, что он так привык жить и другой жизни не знает, да, и не хочет знать. Это очень печально, когда понимаешь, что человек может иметь совершенно другую жизнь, которая будет значительно лучше этой «трубной» жизни, но его гордыня перевешивает всё остальное.

Этот пример был приведён для того, чтобы показать, что точно такими же «кусками огромной и короткой трубы» тщеславия, эгоизма, гордыни и агрессии стали почти все постсоветские страны СССР. Тогда в этой стране был явно нарушен этот «Непреложный Закон Трубы»: «что дал, то и получи, или что получил, то столько же и отдай». Библейские заповеди его значительно дополняют: что получил, умножь и отдай более, чем получил, тогда в следующий раз получишь столько же, сколько отдал, то есть больше первоначально полученного; если отдашь столько же, сколько получил, то в следующий раз получишь столько же, сколько отдал; если отдашь меньше, чем получил, то в следующий раз получишь столько же, сколько отдал, то есть меньше полученного. Вывод из этих трёх вариантов можно сделать простой: будешь получать в жизни только то и в такой степени, сколько сам отдаёшь, и чем более отдаёшь, тем более получаешь и наоборот!

Постсоветские страны в СССР тогда приучили только получать, но никак не отдавать. А когда этот «Непреложный Закон Трубы», после его развала, возымел обратную силу, то положение в этих странах стало быстро ухудшаться. «Труба» реально делает своё дело и от неё никак не отвертеться. У них, через неё, то, что им тогда дали в СССР, стало быстро улетучиваться. Сегодня они, практически, остались без всего того, что получили тогда.

Эти страны, вдруг, сами отвернулись от той «руки», которая им давала, и нагло отбросили её, ещё и обвиняя в оккупации, имея виды на другую «дающую руку» из ЕС. Они тут же вытащили из шкафов скелеты своего нацистского и другого русофобского прошлого, чтобы показать свою преданность ЕС, и тут же развернули «трубу» в её сторону, выжидая от них большей подачки. Но Европа – это не Россия, которая умеет всё своё отдавать без остатка «чужому дяде или тёте», ничего не оставляя себе. Поэтому народу РСФСР во времена СССР доставались только «объедки с барского стола», всё, что оставалось для россиян после этих «братских» республик, которые жили тогда припеваючи относительно самой РСФСР. Мы ещё помним «колбасные» электрички из Москвы, пустые полки магазинов, очень уважаемых завмагов и завскладов и т.п.

Сегодня эти страны пытаются найти новую «дающую руку», которая бы их снова кормила «за красивые глазки». Только европейцы таким добросердечием, как русские люди, не страдают. Они хорошо умеют считать свои деньги и зря их класть в «трубу» не станут, если только с одной единственной целью закабалить кого-то в своё европейское рабство и вернуть не только всё вложенное в трубу, а ещё и получить с этого большую прибыль. Им совершенно безразлично, что будет с этими странами, в которые они инвестируют свои деньги, только они обязательно заберут себе все их ценности и «высосут» из них всё, что можно и даже более того, что они в них вложат.

Это, постсоветские Господа, просто бизнес и ничего более!

А из их «трубы» всё продолжает убывать. ЕС и даже США в их «трубу» сегодня вкладывают не то, о чём они мечтали, а только танки, войска НАТО и взятки для правящей элиты, чтобы она не сопротивлялась нарастающей в их странах бедности: кто не впишется в их неорабский капитализм, тот просто исчезнет! Как бы эти страны сами в эту «трубу» не вылетели, когда у них закончатся «советские припасы». Они уже приближаются к краю пропасти, после которой их государство просто станут бесплатным придатком Европы. Может быть, они об этом и мечтали?

С Украиной дела обстоят гораздо хуже. Они имеют не только «трубу», но ещё и сильную немилость высшего Разума. Он вытащил здесь из всех нор «чёрных пауков», собрал их в одну «банку» и … Не В. Путин виноват в том, что Россия не может навести порядок на Донбассе. Главное, чтобы народ Украины «перелопатил» своими собственными «руками» всю свою «грязь»: гордыню, тщеславие, эгоизм, стяжательство, коррупцию, воровство, казнокрадство, убийства, насилие в любой форме, последствия войны, разрушения, ложь, обман, провокации и т.п., которую они успели наплодить за столь короткий срок своего самостийного существования. И они с такими пороками хотят хорошо жить в ЕС? Украинцы должны понять, какими демонические пороки накопили, и измениться, ибо другого пути к счастливой жизни у них нет. Пока они их не отработают, никто не сможет им помочь. А «труба», она отлично работает. Скоро на Украине не останется ничего, что принадлежало бы самим украинцам. Они скоро окажутся в своей стране на чужой земле, на чужих предприятиях обычными рабами. Это и есть, наверное, их счастливое рабское европейское будущее! Флаг – им в руки!

Не будем более приводить подобных примеров. Только необходимо понять, что за всё нужно платить. Любая халява – это «бесплатный сыр в мышеловке». Не хотите платить и ждёте дающую, «кружевные трусики», руку, так она отнимет у вас всё, что есть и последнее снимет. А потом долго ещё придётся отрабатывать всё полученное от неё, но уже в рабстве. Социализм кончился, а новый неорабовладельческий капиталистический строй пришёл. Он очень жестокий в своей форме и не приемлет слабости, которая тут же обращается в рабство. Лучше поставить на «трубу» «краник» и закрыть его, а в неё вкладывать только то, что сумели заработать сами, а если, что и взяли, то не забывайте приумножать и отдавать обратно.

«Непреложный Закон Трубы» действует неотвратимо и нам его никак, нигде и никогда не избежать! Он достанет везде и страны, и даже каждого человека! Никто не уйдёт от его непреложного действия!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108251/17090/-