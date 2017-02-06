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Неожиданно: Украинский нардеп предложил сделать русский язык официальным

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Неожиданно: Украинский нардеп предложил сделать русский язык официальным | Русская весна

Нардеп Виктор Балога раскритиковал проект «мовного» закона.

По словам уроженца Западной Украины, ему небезразличны граждане, проживающие на территориях Донбасса, Донецка, Одессы.

«У нас сегодня потребность всё-таки думать о примирении, о том, чтобы мы не считали, что если ты говоришь на украинском, то ты — патриот, а если говоришь на русском — ты уже не патриот.

Ведь патриотизм измеряется не тем, на каком ты языке разговариваешь. Это эволюционный процесс», — сказал он и предложил применить опыт Швейцарии, где статус официальных имеют четыре языка.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486405102

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