Неожиданно: Украинский нардеп предложил сделать русский язык официальным
Нардеп Виктор Балога раскритиковал проект «мовного» закона.
По словам уроженца Западной Украины, ему небезразличны граждане, проживающие на территориях Донбасса, Донецка, Одессы.
«У нас сегодня потребность всё-таки думать о примирении, о том, чтобы мы не считали, что если ты говоришь на украинском, то ты — патриот, а если говоришь на русском — ты уже не патриот.
Ведь патриотизм измеряется не тем, на каком ты языке разговариваешь. Это эволюционный процесс», — сказал он и предложил применить опыт Швейцарии, где статус официальных имеют четыре языка.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486405102