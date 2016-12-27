Неожиданно: Украина экспортировала улиток всемеро больше, чем сала (ИНФОГРАФИКА)

В 2013 году Украина экспортировала 3 тонны моллюсков, в 2014 — 58 тонн, в 2015 — 260 тонн, а за первые 10 месяцев этого года экспортировано 347 тонн, сказано в сообщении УКАБ.

Отмечается, что за 10 месяцев этого года за границу было поставлено только 51 тонна украинского сала, а баранины — 9 тонн.

«Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25 процентов) и Литва (75 процентов), их доля может меняться на противоположную через небольшие экспортные объемы», — говорится в сообщении.

Украинские улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле готового продукта. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 доллар за кг.

В у эти страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долларов за кг из Румынии и 5,5 долларов за кг из Литвы.

Конечными странами потребителями отечественных моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.