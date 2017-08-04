Неожиданно: На Западе начали признавать вину США за гибель Boeing MH17 на Донбассе

В начале сентября этого года в Европе выйдет книга известного голландского политолога, председателя общественной организации «Комитет бдительности против возрождающегося фашизма» Киса ван дер Пиля под названием «Выстрел. Рейс МН-17, Украина и новая холодная война».

Книга будет издана на немецком языке кёльнским издательством «Папи-Росса». В интернете открыт блог Der Abschuss Flug MH17, содержащий информацию об издании, ссылки на использованные источники и линк для откликов.

В книге автор раскрывает основные причины крушения малазийского «Боинга» и подводит читателя к выводу о том, что ответственность за гибель экипажа и пассажиров рейса МН-17 несет не Россия, а Запад.

По мнению Киса ван дер Пиля, выгоду от трагедии с самолетом и принятых после этого санкций получили только США. Он отмечает, что Вашингтон и раньше стремился ввести ограничительные меры в отношении Москвы с целью подрыва российской газовой индустрии и недопущения усиления роли России на международной арене.

Одним из доказательств, свидетельствующих об этом, являются события 16 июля 2014 года, то есть за сутки до крушения Боинга. В этот день Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР подписали соглашение об учреждении Банка БРИКС, который рассматривался Вашингтоном как конкурент МВФ и Всемирного Банка, а В. Путин и А. Меркель договорились о новой концепции урегулирования украинского кризиса без американского участия. Это не могло не вызвать недовольства и раздражения США.

Кроме того, после крушения Боинга была решена задача по созданию плацдарма для активизации деятельности американских газовых компаний на европейском пространстве и вытеснению России с рынка ЕС. Москва была вынуждена отказаться от строительства «Южного потока», а отношения с официальным Киевом, который в результате оказался разменной монетой в грязных играх Запада, окончательно испортились.

О всех этих нюансах Кис ван дер Пиль постарался подробно рассказать в своей книге, которая призвана побудить читателя сделать самостоятельный вывод о том, кто виновен в крушении рейса MH-17. Несмотря на то, что автор воздерживается от далеко идущих умозаключений и суждений относительно того, кому могла быть выгодна авиакатастрофа, кто мог ее инициировать и совершить, ответственность Запада за гибель людей с прочтением книги становится очевидной…

Александр Чернов, для «Русской Весны»

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