Неонацизм на Украине: осквернение памятника Ватутину в Киеве

Сообщение от экс-депутата Верховной рады Украины, постоянного эксперта News Front Алексея Журавко:

«В Киеве радикалы начали «отважную боротьбу» против памятника генералу Ватутину…

Очнитесь! Это памятник освободителю Киева! Парень, который спорит с полицейским на русском языке – это памятник человеку, благодаря которому ты родился в свободной стране. Благодаря которому твои родители родились!

У меня просто нет слов…»