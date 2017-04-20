Неонацизм на Украине: осквернение памятника Ватутину в Киеве
Сообщение от экс-депутата Верховной рады Украины, постоянного эксперта News Front Алексея Журавко:
«В Киеве радикалы начали «отважную боротьбу» против памятника генералу Ватутину…
Очнитесь! Это памятник освободителю Киева! Парень, который спорит с полицейским на русском языке – это памятник человеку, благодаря которому ты родился в свободной стране. Благодаря которому твои родители родились!
У меня просто нет слов…»
Метки по теме: Ватутин; Киев; Нацизм на Украине; новости Украины; памятник Ватутину; Украина; украинский кризис
По материалам: https://news-front.info/2017/04/20/neonatsizm-na-ukraine-oskvernenie-pamyatnika-vatutinu-v-kieve/