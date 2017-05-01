Неонацисты напали на первомайскую демонстрацию в Херсоне (ФОТО, ВИДЕО)

В то время как по всей Европе проходят демонстрации, посвященные Международному дню трудящихся, на Украине неонацисты нападают на тех, кто осмелился выйти на улицы.

Подобные нападения сегодня имели место в Харькове и в Виннице, где националисты избили стариков. Херсон не стал исключением: неонацисты из «Правого сектора» и «Национального корпуса» устроили драку с жителями Херсона.

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Очевидцы сообщают, что жители города из числа «Союза левых сил» и Всеукраинского союза женщин «За будущее детей Украины» попытались провести первомайскую демонстрацию. Но натолкнулись на противодействие со стороны украинских неонацистов.

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Примечательно, что херсонцы вышли на улицы с призывами о необходимости закончить войну на Донбассе.