Неонацистский марш в Ивано-Франковске в честь дивизии СС «Галичина»

Марши укронацистов на Украине — обыденное явление после переворота в Киеве.

В Ивано-Франковске ультраправые провели марш в честь 73-летия создания дивизии СС «Галичина». Около 100 человек прошли с файерами по улицам города до Мемориального парка, где прошла поминальная служба по погибшим членам дивизии.

Ивано-Франковск является лидеров в числе городов, где многие записываются в организации неофашистов.

Метки по теме: госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; марш нацистов; новости Украины; фашизм на Украине

По материалам: https://news-front.info/2017/04/30/neonatsistskij-marsh-v-ivano-frankovske-v-chest-divizii-ss-galichina/