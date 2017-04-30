Украина 

Неонацистский марш в Ивано-Франковске в честь дивизии СС «Галичина»

0 коментариев

Марши укронацистов на Украине — обыденное явление после переворота в Киеве.

В Ивано-Франковске ультраправые провели марш в честь 73-летия создания дивизии СС «Галичина». Около 100 человек прошли с файерами по улицам города до Мемориального парка, где прошла поминальная служба по погибшим членам дивизии.

Ивано-Франковск является лидеров в числе городов, где многие записываются в организации неофашистов.

Метки по теме: госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; марш нацистов; новости Украины; фашизм на Украине

По материалам: https://news-front.info/2017/04/30/neonatsistskij-marsh-v-ivano-frankovske-v-chest-divizii-ss-galichina/

Другие новости:

zgr69p_1464615725

Добро пожаловать в «заповедник» для хранения ядерных отходов. Арина Матвеева

0
8pc4un_1456236005

Вот что «Калибр» животворящий делает! Юрий Селиванов

0
u0vnm4_1491003122

Украинцы за год обеднели на 18 миллиардов

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *