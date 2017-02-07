Немецкие спецслужбы не нашли доказательств «российских информационных диверсий»

Немецкая разведка не смогла найти доказательств того, что Россия проводит кампанию по дезинформации в отношении правительства Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Специалисты Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по охране Конституции в течение года проводили расследование, чтобы выявить, может ли Россия осуществить вмешательство в политическую жизнь Германии.

Предполагалось, что результаты работы спецслужб будут обнародованы хотя бы частично, однако отчет остался неопубликованным из-за отсутствия улик.

«Мы не обнаружили явных доказательств», — заявили в немецком правительстве.

Как пишет SZ, если бы были хоть какие-то свидетельства существования «российской кампании» по дезинформации, правительство предоставило бы их хотя бы в превентивных целях.

«Мы были бы рады предъявить желтую карточку», — заявил изданию эксперт по безопасности.

Но в отсутствие неопровержимых доказаательств публиковать отчет бессмысленно — это только обострило бы отношения с Россией, пишет SZ.

В декабре 2016 года глава немецкой внутренней разведки Ганс-Георг Маасен обвинил Москву в попытках дестабилизировать немецкое общество с помощью пропаганды и кибератак перед выборами.

В ноябре спецслужбы ФРГ заявляли об угрозе активизации «российских хакеров». На фоне обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США в СМИ неоднократно появлялись публикации о возможных враждебных действиях Москвы в Европе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал обвинения в попытках дестабилизировать обстановку в Германии «бреднями».

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