Нельзя преодолеть все расхождения России с США за один присест, — Лавров

Все расхождения России и США невозможно преодолеть за один присест, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсона готовность, которую выразил президент (США Дональд) Трамп в разговоре с президентом (РФ Владимиром) Путиным, преодолевать этот период (подорванных двухсторонних отношений РФ и США — ред.), устранять все наносное, все искусственное при понимании, что, конечно же, в отношениях всегда будут оставаться вопросы, требующие согласования, решения, и все разногласия, конечно, мы за один присест не преодолеем», — сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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