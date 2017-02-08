Нельзя позволить Трампу управлять Америкой по-путински, — Макфол

В авторской статье для The Washington Post экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что Дональд Трамп восхищается политикой и идеями Владимира Путина и может попробовать перенести его метод управления государством на американскую почву. По мнению дипломата, это неприемлемо и американцам стоит защитить демократию от авторитарных тенденций Трампа.

«По причинам, все ещё остающимся для меня загадкой, президент США Дональд Трамп продолжает хвалить и защищать российского президента Владимира Путина», — констатирует в статье для The Washington Post экс-посол США в России Майкл Макфол. Принято считать, что Трамп говорит комплименты кремлёвскому лидеру, чтобы наладить отношения с Москвой. Это, по мнению Макфола, пусть «наивная, но вполне приемлемая внешняя политика».

Впрочем, имеется и другое, более тревожащее автора статьи мнение.

Трамп восхищается политикой и идеями Путина и может попробовать перенести его метод управления государством на американскую почву. «Это неприемлемо!» — восклицает Макфол.

Бывший посол США в РФ сравнил в статье особенности прихода к власти и действия Путина и Трампа. Последний, как и Путин в 2000 году, пообещал «сделать Америку снова великой». Подобно Путину, отдавшему приказ о вводе российский войск в Чечню, Трамп пригрозил отправить федеральные силы в Чикаго, пишет Макфол. Трамп и его команда, как и Путин, назвали врагами «проплаченных протестующих», журналистов и граждан предположительно «террористических» государств.

Идеология Трампа — популистский консервативный национализм — поразительно напоминает путинизм, полагает автор статьи, а электорат Трампа — национальную опору российского лидера. Несмотря на то, что члены администрации высказывают различные точки зрения, сам Трамп продолжает демонстрировать терпимость к авторитарным методам Путина в России и безразличие к антидемократическим и бесчеловечным действиям за границей. Эти параллели могут помочь объяснить, почему оба лидера вроде бы восхищаются друг другом, утверждает Макфол.

К счастью, историческая аналогия не совсем точна, с облегчением заявляет автор статьи.

Американские демократические институты, СМИ и гражданское общество в целом куда более устойчивы, чем российские в 2000 году, а американское общество, как это показывают события недавних дней, более готово и способно защитить демократию, чем российское общество в 2000 году.

В исполнительной ветви власти Штатов есть настоящие патриоты, преданные Конституции страны, а авторитарные тенденции Трампа пока что не настолько очевидны или хорошо сформулированы, как в случае с Путиным в 2000 году.

Однако, несмотря на это, американцам будет полезно усвоить российский урок, советует дипломат. Во-первых, мелкие шаги к авторитаризму в самом начале правления могут привести к более крупным подвижкам в сторону авторитарности позднее. Во-вторых, американцы должны опасаться уступок или безразличия.

«Нельзя, чтобы мы оказались на месте тех российских демократов, которые позже жалели о том, что не выступили против авторитарных методов Путина раньше, когда это было проще и когда у них было больше сил. Именно сейчас пришла пора проверить авторитарные тенденции (Трампа, — прим. ред.), пока наши демократические институты ещё крепки, а граждане готовы действовать», — делает вывод Майкл Макфол.

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