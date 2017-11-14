Некогда работать: в Киеве предложили праздновать Рождество два раза

Политическая шизофрения на Украине за три года правления Петра Порошенко перешла из вялотекущей стадии в хроническую. Болезнь характеризуется отсутствием способности адекватно оценивать происходящее в стране, поиском виновников проблем за рубежом и нежеланием изменить плачевное состояние государства в обозримом будущем.

Заболевание прогрессирует: повальная коррупция, отсутствие инфраструктуры, загнивание основных институтов государства, рост цен и колоссальная безработица – лишь первый «звоночек» на пути к полному и беспросветному расщеплению разума высших эшелонов украинской власти. Дабы не сеять панику среди населения, поражённая болезнью логика чиновников диктует новые правила поведения на публике, а именно – реализацию невменяемых законов, призванных скрасить мрачные будни рядовых граждан сумбурными празднествами чего угодно.

13 ноября 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступил с инициативой праздновать на Украине Рождество целых два раза – 25 декабря по григорианскому календарю и 7 января по юлианскому, основному для церквей на постсоветском пространстве. Политик пояснил, что законопроект «уравняет в правах» прихожан католических и протестантских религиозных общин с православными.

Помимо этого, теперь на Украине будут отмечать еще один праздник – «День достоинства и свободы», который посвящён киевским событиям 2013 года. Соответствующий указ был подписан Петром Порошенко в сентябре 2017 года и вступает в силу в 2018 году.

Если подобные инициативы правительства продолжатся, на Украине едва ли останутся свободные от красного цвета дни календаря. С одной стороны, это хорошо – миллионы безработных будут оправдывать своё существование в стране «законным отдыхом», а немногочисленные бизнесмены, зарабатывающие гривны на продаже праздничной мелочёвки, поставят на поток свой нехитрый заработок, чем привнесут в бюджет Украины дополнительные денежные средства.

Но это – лирика. Реальность же заключается в том, что киевская власть уже не в состоянии реализовывать действительно социально значимые инициативы по причине полного отсутствия гривен в главной кубышке страны. Рассчитывать на помощь «западных партнёров» также не приходится: последние прошения были отвергнуты в связи с высокой коррупционной составляющей правительства Украины. Назревает инициатива народа определить собственный праздник – «День борьбы с коррупционерами», который следует праздновать ежесуточно: быть может, через несколько лет это позволит сдвинуть неповоротливую откатную машину «киевских рукопожатных» с мёртвой точки.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110533/21326/-