Шоу-бизнес 

Неизвестный поклонник подарил Ольге Бузовой автомобиль

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Похоже, черная полоса в жизни Ольги Бузовой заканчивается, и у нее появляется все больше поводов для радости. Помимо того, что в профессиональной сфере у гиперактивной Бузовой все и так хорошо, начала налаживаться и личная жизнь.

В Сети появилась информация, что неизвестный поклонник подарил Ольге новенький внедорожник. Ведущей позвонил менеджер престижного салона и пригласил ее приехать, чтобы забрать автомобиль. Слегка опешившая от такой щедрости таинственного «Мистера Х», Ольга тем не менее от подарка не отказалась, и с восторгом устроилась за рулем новенького темно-синего «Мерседеса» с бежевым кожаным салоном стоимостью десять миллионов рублей.

Подарок был трогательно перевязан пышным алым бантом и оказался как нельзя кстати. Все помнят, что бывший муж Ольги футболист Дмитрий Тарасов при расставании отобрал у нее автомобиль, поэтому Ольге пришлось самой зарабатывать на новый. А тут такой приятный сюрприз! Остается надеяться, что Бузова долго не станет скрывать от подписчиков имя таинственного дарителя.

Фото: instagram

Ольга Бузова

По материалам: http://starandstar.ru/neizvestnyiy-poklonnik-podaril-olge-buzovoy-avtomobil.html

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