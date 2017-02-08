Неизвестный поклонник подарил Ольге Бузовой автомобиль

Похоже, черная полоса в жизни Ольги Бузовой заканчивается, и у нее появляется все больше поводов для радости. Помимо того, что в профессиональной сфере у гиперактивной Бузовой все и так хорошо, начала налаживаться и личная жизнь.

В Сети появилась информация, что неизвестный поклонник подарил Ольге новенький внедорожник. Ведущей позвонил менеджер престижного салона и пригласил ее приехать, чтобы забрать автомобиль. Слегка опешившая от такой щедрости таинственного «Мистера Х», Ольга тем не менее от подарка не отказалась, и с восторгом устроилась за рулем новенького темно-синего «Мерседеса» с бежевым кожаным салоном стоимостью десять миллионов рублей.

Подарок был трогательно перевязан пышным алым бантом и оказался как нельзя кстати. Все помнят, что бывший муж Ольги футболист Дмитрий Тарасов при расставании отобрал у нее автомобиль, поэтому Ольге пришлось самой зарабатывать на новый. А тут такой приятный сюрприз! Остается надеяться, что Бузова долго не станет скрывать от подписчиков имя таинственного дарителя.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/neizvestnyiy-poklonnik-podaril-olge-buzovoy-avtomobil.html