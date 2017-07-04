Проишествия 

Неизвестные открыли стрельбу в Тулузе: один погибший, шесть пострадавших

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Иллюстрация: france3

Французская полиция ищет в Тулузе двух неизвестных, которые накануне вечером открыли стрельбу по прохожим. Как сообщает France 3, после инцидента они скрылись на своем скутере в неизвестном направлении.

Стрелявшие убили одного человека, еще шесть получили серьезные ранения и были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным правоохранительных органов, убитый человек «имел плохую репутацию» и ранее подозревался в убийстве. Следователи считают, что стрелявшие мстили ему, поэтому версия теракта в качестве основной не рассматривается.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/04/neizvestnye-otkryli-strelbu-v-tuluze-odin-pogibshiy-shest-postradavshih

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