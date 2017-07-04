Неизвестные открыли стрельбу в Тулузе: один погибший, шесть пострадавших

Французская полиция ищет в Тулузе двух неизвестных, которые накануне вечером открыли стрельбу по прохожим. Как сообщает France 3, после инцидента они скрылись на своем скутере в неизвестном направлении.

Стрелявшие убили одного человека, еще шесть получили серьезные ранения и были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным правоохранительных органов, убитый человек «имел плохую репутацию» и ранее подозревался в убийстве. Следователи считают, что стрелявшие мстили ему, поэтому версия теракта в качестве основной не рассматривается.