Неизвестные открыли стрельбу в Тулузе: один погибший, шесть пострадавших
Французская полиция ищет в Тулузе двух неизвестных, которые накануне вечером открыли стрельбу по прохожим. Как сообщает France 3, после инцидента они скрылись на своем скутере в неизвестном направлении.
Стрелявшие убили одного человека, еще шесть получили серьезные ранения и были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным правоохранительных органов, убитый человек «имел плохую репутацию» и ранее подозревался в убийстве. Следователи считают, что стрелявшие мстили ему, поэтому версия теракта в качестве основной не рассматривается.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/04/neizvestnye-otkryli-strelbu-v-tuluze-odin-pogibshiy-shest-postradavshih