Нефтяная угроза: Россия отомстит Беларуси за отказ от российской нефти

В начале 2017 года между Россией и Беларусью возникли определенные трудности в вопросе поставок российской нефти на белорусские территории. Кремль начал диктовать уж слишком жесткие условия, которые никак не могли устроить власть Республики Беларусь. Руководством страны было принято решение сменить поставщика, и уже в феврале была произведена закупка первой партии нефти из Ирана. В итоге, и по сей день, белорусская сторона обеспечивает себя сырьем из Каспийского региона. Будь то Иран либо Азербайджан – условия всяко выгодней, нежели с России.

Всем известно, как в Кремле реагируют на то, когда по каким-то причинам теряется контроль над очередной «братской» страной, наверное, примеры наводить тут будет совсем неуместно. Итого, 14 сентября стартуют российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Сотни эшелонов военной техники из России, тысячи солдат и офицеров регулярной армии РФ уже находятся на территории Республики Беларусь. Это тот случай, когда так много вопросов, но так мало ответов. Не смотря на всю специфику отношений Путина и Лукашенка в последнее время, страны все равно продолжают проводить совместные мероприятия, да ещё и такие. Именно это порождает вопросы «как?» и «зачем?». Так же, есть много предположений, с какой целью проводятся военные учения «Запад-2017». Одна из них – месть Кремля за отказ Лукашенка от российской нефти, причем со всеми вытекающими, ну, собственно, как любит это делать Кремль.

В городе Новополоцк, Витебской области находится нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», на который прибывает ценное сырье из Каспийского региона для дальнейших процессов его использования. В рамках учений «Запад-2017», одна из так называемых учебных точек будет находиться в непременной близости к НПЗ «Нафтан» в Новополоцкой области. Так же, накануне, один из руководителей российских военных подразделений, которые привлечены к учениям, подчеркнул, что «Нафтан» есть очень важным стратегическим объектом и так же будет вовлечен в ход «Запада-2017» для отработки маневра «освобождение и захват стратегически важного объекта». Не замечаете ли вы, как интересно складывается пазл? Или может кто-то продолжает верить в слова и добрые намерения Российской Федерации?

Ну, то, что российские военные свободно расхаживают по белорусским городам и ездят в общественном транспорте с автоматами – это уже чуть ли не привычное дело. Позволяют они себе многое, если не все. Но помимо действий и поведения, вояки ещё и говорят много лишнего. Так, в беседе с мирным населением Беларуссии, российские военнослужащие с гордостью утверждали, что «учения то давно уже начались, это для вас они начнутся 14 сентября». То есть, очевидная демонстрация того, что Россия доминирует над Беларусью. Ну и, конечно, куда же без угроз со стороны россиян в форме. При очередной стычке с белорусами, из уст военных РФ (скорее всего в/ч 6187 27-я мотострелковая бригада) было сказано – «Иранская и Азербайджанская нефть? Ну, если ваш батька такой умный, то посмотрим как ваш «Нафтан» будет работать после 20 сентября» и при этом следовали неимоверно ехидные ухмылки, которые нельзя расценить не иначе, как угрозы. Не так ли понимать эти фразы?

Как все случится на самом деле – неизвестно. Но поговорка «язык мой – враг мой» как раз характеризует российских военных на территории Беларуси. Это вечная проблема России, потому что вечно рядовые ляпнут чего лишнего и приоткроют ширму российских планов. Беларуси не стоит пренебрегать мерами безопасности во время проведения учений «Запад-2017», ведь мало того, что НПЗ «Нафтан» действительно могут, как в народе говорится, «отжать», так там и до оккупации государственных земель не далеко. Российской Федерации свойственна агрессия и лживость. Благо есть хоть солдаты, которые могут проговорить какую-нибудь важную информацию. Так и живем.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110251/20179/-