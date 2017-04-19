Нефтяная компания ExxonMobil потребовала от Минфина США позволить добычу нефти в России

Нефтяной гигант ExxonMobil потребовал от властей США снять запрет на ведение буровых работ в России.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Дело в том, что с 2011 года «Роснефть» и ExxonMobil сотрудничают в рамках разработки трех месторождений в Карском море.

Причем американская компания имеет долю в 33,3% во всех совместных проектах. Однако из-за санкций, которые ввели США в отношении России, компания ExxonMobil была вынуждена свернуть свою деятельность в России, за исключением разработки месторождения на Сахалине.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компании намерены продолжить бурение в Карском море в 2019 году.

Именно поэтому компания обратилась в министерство финансов США с требованием снять ограничения на разработку месторождений в России.