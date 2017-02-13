«Неформальный Артек»: «Ночные волки» откроют в Севастополе Международный молодёжный центр

Мотоклуб «Ночные волки» вместе с Российским союзом молодёжи намерен открыть в Севастополе Международный молодёжный центр. В нём планируется проводить спортивные и военно-патриотические соревнования.

Председатель Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий подтвердил RT, что этот проект находится в стадии разработки.

Неформальный «Артек»

Байк-клуб «Ночные волки» планирует создать Международный молодёжный центр. Проект разрабатывается в рамках сотрудничества с Российским союзом молодёжи (РСМ). Площадка будет располагаться у горы Гасфорта в Севастополе. Её смогут посещать дети и молодёжь со всей России и из стран СНГ.

Как рассказывает лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург), впоследствии географию планируется расширять: в молодёжный центр смогут приезжать представители из стран Европы и Америки. Инициаторы предполагают, что новый проект будет по аналогии с Международными байк-шоу «Ночных волков» вызывать большой интерес у зрителей западных стран.

«Речь идёт о таком лагере, который стал бы неформальным „Артеком“. Сейчас мы только готовимся к осуществлению этого проекта.

Но мы приложим все усилия к тому, чтобы он точно начал функционировать в августе, когда в Севастополе пройдёт Международное байк-шоу.

Получится, что желающие побывают не только на этом мероприятии, но и смогут посетить молодёжный центр», — рассказывает Хирург.

Лидер «Ночных волков» добавляет, что для такого международного центра нужна инфраструктура. Её созданием займутся после того, как проект будет полностью разработан совместно с РСМ.

В центре организаторы собираются проводить военно-патриотические и спортивные состязания, а также заниматься научной деятельностью.

«Мы хотим работать над методикой патриотического воспитания. Учитывая наш многолетний опыт в этом направлении, думаю, у нас всё получится», — добавляет Александр.

Гора Гасфорта — для армии и спорта

Залдостанов считает, что сотрудничество «Ночных волков» с Российским союзом молодёжи будет иметь успех.

«Мы добавим свои возможности и опыт, — рассказывает он. — И проект точно будет иметь долгосрочные перспективы. Уже придуман девиз для молодёжного центра: „Гора Гасфорта — для армии и спорта“. Его мне подсказали маленькие спортсмены из Крымской федерации рукопашного боя».

Председатель Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий подтверждает, что сейчас проект находится в стадии разработки.

«Мы действительно активно обсуждаем создание молодёжного центра. Именно Александр Хирург предложил разместить его в Севастополе, и нам эта идея очень понравилась. Хочу заметить, что РСМ и сам планировал открыть подобную международную площадку для молодёжи, но только не в Крыму, а в Волгограде. Однако нам не удалось это сделать, потому что там не хватало финансовых возможностей», — признаётся Красноруцкий.

По мнению члена комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы Василия Власова, который, кстати, является самым молодым депутатом (21 год), в перспективе было бы неплохо открыть и филиалы молодёжного центра.

«Сейчас, к сожалению, в регионах не хватает таких площадок для молодёжи», — говорит депутат.

А деньги откуда?

Где «Ночные волки» и РСМ будут брать средства на реализацию проекта, в ведомстве «пока не обсуждали». Вопрос о финансировании центра интересует уполномоченного по правам студентов Артёма Хромова.

«Важно понять, какие именно будут задействованы финансовые ресурсы. Пока же „Ночные волки“ не поясняют этого. Поэтому очень сложно что-либо оценивать», — утверждает Хромов.

Согласования с властями Севастополя по поводу строительства молодёжного центра пока нет. Однако его открытие инициаторы обсуждают с руководством города уже давно.

Напомним, что ранее «волки» планировали разместить вблизи горы Гасфорта парк «Патриот». Но им пока не удалось договориться по этому вопросу с Министерством обороны.

Власти города-героя пока воздерживаются от комментариев.

Депутат Законодательного собрания Севастополя Виктор Посметный интересуется, почему «Ночные волки» снова остановили свой выбор на горе Гасфорта.

«У нас возникает вопрос: почему Александр Залдостанов выбирает именно территорию у горы Гасфорта? Ведь у нас столько свободных площадок, на которых ещё можно разместить молодёжный центр», — говорит депутат.

Залдостанов же отмечает, что землю у горы Гасфорта Всероссийский мотоклуб у Севастополя арендует. Причём ранее эта площадка принадлежала не городу, а украинскому олигарху, в планы которого входила застройка территории элитным коттеджами. В марте же 2015 года «волкам» удалось вернуть землю городу, выиграв три суда.

«Сейчас „Ночные волки“ оберегают эту землю от коттеджной застройки, следят за сохранностью леса. Арендная плата, которую наш байк-клуб вносит в бюджет города за землю у горы Гасфорта, составляет 1,4 млн руб. в год», — добавляет Залдостанов.

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Гора Гасфорта — возвышенность в Крыму высотой 217 м. Она является популярным местом отдыха среди туристов и местных жителей.