Нечеловеческие пытки: о пяти кругах ада для пленных на Украине

Продолжая тему военных преступлений украинских военнослужащих, хочется остановиться на роли разнообразных «добровольческих» батальонов в схеме похищений и выбивания показаний, которую СБУ организовала в начале войны.

Большинство случаев похищения и пыток людей, неугодных киевскому режиму, обычно проходили по одному и тому же сценарию.

1) Задержание. Обычно производилось лицами в камуфлированной или черной форме, в балаклавах, часто — без опознавательных знаков или в гражданской одежде. Реже в задержании участвовали военнослужащие ВСУ в форме или сотрудники других силовых структур.

Задержанных сразу начинали избивать, даже если те не оказывали никакого сопротивления. Это нередко приводило, в том числе, к серьезным травмам. Так, у одного из тех, кого задержали сотрудники СБУ осенью 2014 года, при задержании были сломаны ребра с правой стороны, у другого — разбита голова, что сопровождалось сильным сотрясением мозга и сильно повреждена левая нога.

После задержания пленных обычно передавали в руки карателей.

2) Перевозка на базу одного из «добровольческих» подразделений — таких, как «Днепр-1», «Донбасс», «Азов», «Айдар» и других.

При этом нередко перевозка производилась в багажнике или другом не предназначенном для этого месте и сопровождалась избиениями. Имели место имитации расстрела. Так, Геннадию В., вместе с другими неоднократно угрожали расстрелом при задержании и транспортировке.

«По дороге нас выводили в лесополосу для расстрела, но поступил звонок, что с нами кто-то хочет поговорить, и нас повезли дальше», — рассказывает он.

3) Избиения и пытки. Задержанных начинали избивать сразу же по приезду, и обычно издевательства продолжались весь срок пребывания в руках у карателей.

«По прибытии на место нас сразу вытащили из машины и начали избивать, ногами, руками, прикладами и какими-то металлическими предметами.

Я потерял сознание и очнулся тогда, когда кто-то ножом открывал мне рот и пытался что-то влить, при этом я слышал голос, который говорил: «Приведи его в чувство, я хочу чтобы он чувствовал боль», — рассказывает Геннадий В.

При этом неоднократно мог имитироваться расстрел, пленным не давали еды, воды, не позволяли спать, а пытки, применяемые украинскими палачами, могли принимать самые изощренные формы.

«Нас опять начали избивать, чем попало, при этом говоря, что мы попали в ад. Я неоднократно терял сознание, приходил в сознание, когда меня тянули по лестнице.

Также меня пытали электрошокером и снимали все на камеру. Все это продолжалось около трех суток, нам не давали спать, пить, есть, заставляли петь украинский гимн, имитировали расстрел. Также имитировали отстрел мужского достоинства, разводили ноги, приставляли автомат, а из другого автомата производили выстрел», — говорит он.

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Но на этом «воины света» не остановились, и в числе прочих пыточных приспособлений применялся также электросварочный аппарат — один провод присоединялся к его пяткам, другой — к половому органу, после чего пропускался ток. Использовались также некие медикаментозные средства. После уколов у пленных начиналась тахикардия, повышалось давление, бросало в жар, затуманивалось сознание, болели суставы.

Иногда пытки сопровождались допросами, но обычно они следовали позже, когда пленных доставляли в СБУ или другое официальное учреждение.

4) Допросы. После т. н. «обработки» в карательных батальонах, задержанных перевозили в одно из официальных учреждений, где следователи СБУ или милиции начинали их допрашивать.

На этом этапе пленные уже испытали чудовищные пытки, поэтому нередко давали ложные показания под угрозой возобновления истязаний.

5) Заключение. На этом этапе пленных передавали в ИВС и СИЗО, заведенные дела направляли в суд.

Даже если суд изменял меру пресечения с ареста на личное обязательство, пленных не отпускали, а наоборот — снова передавали в руки карателям.

«После изменения меры пресечения на нас сразу одели наручники и отконвоировали в СБУ. Там мы переночевали, и утром нас погрузили в автобус и повезли в сторону Харькова… нас пересадили в военный автомобиль, где находилось еще человек 10–12, и в сопровождении бойцов батальона «Донбасс» нас отвезли в расположение батальона «Днепр-1» и разместили в отдельно стоящем бетонном сооружении, где мы пробыли дней 5.

Во время нашего там пребывания нас заставляли заниматься тяжелым физическим трудом, под угрозой расстрела. Корчевали корни деревьев, таскали бетонные плиты, занимались земляными работами т. д.», — рассказывает Игорь Э.

По факту, в расположении формирования «Днепр-1» был создан настоящий концлагерь, где пленные содержались вплоть до обмена.

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На этом этапе издевательства возобновлялись. «Нас снова допрашивали, поместили жить в сарай, заставляли работать, учить гимн Украины, нацистские речёвки, кто не соглашался — стреляли над головами, сажали в ямы, физически издевались, зная, что у всех есть травмы», — говорит Алексей Н.

Все это сопровождалось постоянными угрозами расстрела. Пленных заставляли самим себе копать могилу, ставили на край могилы и стреляли под ноги. Их практически не кормили, спать приходилось на цементе — при том, что осенью по ночам уже были заморозки.

И только после этого пленных, многие из которых к тому времени были в ужасающем состоянии, передавали на обмен.

«После освобождения я находился в больнице им. Калинина на лечении 21 день… До настоящего времени у меня сильные головные боли», — говорит Игорь Э.

Разумеется, что ни одно СМИ и ни одно лицо в нынешней Украине в жизни не признает факты этих немыслимых в любой нормальной стране истязаний. «Честные и независимые» издания будут также радостно рисовать картинки безоблачной европейской жизни, начисто игнорируя другую — реальную жизнь.

Кажется, жителям Украины стоит напомнить об уроках истории, а именно — о судьбе карателей, служивших нацистской Германии. Их преследовали, сажали в тюрьмы и казнили даже спустя десятилетия после окончания войны.

И нынешние украинские каратели вполне могут разделить судьбу своих идейных предшественников.

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Юрий Квинто