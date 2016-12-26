Небоевые потери украинской армии превысили боевые

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос «ВВС Украина».

«Количество потерь в 2016 году: боевых — 211, небоевых — 256», — отмечается в тексте. При этом за год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тыс. человек. В управлении сообщили, что в течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в ВСУ составляют более 100 единиц. Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены ВСУ.

Как сообщало EADaily, в июле главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал данные о небоевых потерях ВСУ за все время проведения карательной операции на Донбассе. В ноябре Генштаб ВСУ также информировал о потерях силовиков. В декабре данные о жертвах войны на Донбассе обновила ООН.