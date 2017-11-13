«Небезопасный эксперимент»: к чему может привести появление на Украине американского хранилища для ядерного топлива (ФОТО)

Американская компания Holtec International приступает к возведению в чернобыльской зоне отчуждения централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива. Предполагается, что на этой территории захоронят переработанные отходы украинских АЭС. При этом Киев будет наращивать закупку американского топлива для АЭС.

По мнению экспертов, новый проект, согласно которому ядерные отходы помещаются в контейнеры на поверхности земли, — небезопасный эксперимент.

RT выяснял, как появление ядерного могильника отразится на экологической и энергетической ситуации на Украине.

В чернобыльской зоне отчуждения скоро начнётся строительство централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Обсуждение проекта началось ещё в 2005 году. Однако сроки утверждения постоянно сдвигались из-за бюрократических проволочек и недостаточности нормативно-правовой базы. Об этом заявил, выступая на церемонии закладки объекта в деревне Буряковка, глава компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Сегодня особый день, когда мы начинаем строительство хранилища. Первые единицы оборудования прибудут на Украину в текущем году», — добавил Недашковский.

Американский эксперимент

Подряд на строительство получила американская компания Holtec International. Кроме того, американская корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) направит на поддержку проекта около $250 млн.

Общая стоимость работ составит, по предварительным подсчётам, 37,217 млрд гривен ($1,4 млрд). Предполагается, что ЦХОЯТ будет вводиться в 15 этапов, последний из которых завершится через 16 лет.

Основная финансовая нагрузка ляжет на компанию «Энергоатом», осуществляющую управление всеми АЭС на Украине. Большую часть средств ($1,17 млрд) направят на технологическое оборудование. Оперировать финансовыми потоками будет Фонд обращения с радиоактивными отходами — в 2018 году его капитал составит 750 млн грн. (около $28 млн).

«Взнос в этот фонд заложен в каждом киловатте. Фактически расходы на обращение с радиоактивными отходами уплачиваем мы как потребители электроэнергии, которая была произведена с ядерного топлива», — заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

«Это сооружение поверхностного типа, которое будет предназначено для обеспечения безопасного хранения остеклованных высокорадиоактивных отходов в течение всего периода хранения (100 лет)», — цитирует «Униан» заявление пресс-службы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Проект строительства ЦХОЯТ, представленный Holtec International, был окончательно одобрен украинским правительством в июне 2017 года. По мнению экспертов, он содержит определённые риски.

«С возводимым в чернобыльской зоне отчуждения хранилищем не всё так просто, — пояснил в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. — Оно будет наземным, отработанные сборки будут помещаться в специальные контейнеры на поверхности.

Можно сказать, что американская компания-подрядчик проводит на украинской территории эксперимент. В мире такие опыты пока не проводились, и неясно, насколько этот подход безопасен, остальные страны пока опасаются создавать такие сооружения».

Вопрос десятилетий

Согласно заключённому в 1993 году соглашению российская сторона осуществляет переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) при условии, что топливные блоки поставлялись из России. Также Москва согласилась временно хранить уже остеклованные ядерные отходы в течение 20–25 лет. Предполагалось, что за этот срок Украина создаст необходимую для длительного хранения ЯО инфраструктуру.

Однако почти за четверть века этого так и не было сделано. Единственное новое хранилище было построено на Запорожской АЭС. В сентябре 2017 года в Госагентстве Украины по управлению чернобыльской зоной отчуждения сообщили о дефиците места для хранения ядерных отходов.

Напомним, на ЧАЭС до сих пор ведутся работы по окончательному выводу станции из эксплуатации. Как отметил ранее в интервью DW руководитель службы стратегического планирования Чернобыльской АЭС Виктор Кучинский, серьёзной проблемой является отсутствие хранилищ для ядерного топлива и отходов.

Всего на ЧАЭС накоплено около 20 тыс. кубометров жидких радиоактивных отходов. Сейчас они находятся в «мокром» хранилище ХОЯТ-1 (в качестве замедлителя нейтронов используется вода), американская компания Holtec International также строит новое «сухое» хранилище ХОЯТ-2.

С нехваткой ядерных хранилищ сегодня сталкивается не только ЧАЭС, но и действующие атомные электростанции. Например, по информации РИА Новости, в 2016 г. хранилища на Хмельницкой АЭС были заполнены переработанными отходами на 90,4%.

В апреле украинский камбмин постановил направить 2 млрд грн. (около $76 млн) на строительство новых хранилищ на Запорожской и Хмельницкой АЭС. Как заявил в мае 2017 года украинский вице-премьер-министр Владимир Кистион, всего планируется возведение четырёх новых хранилищ.

«Следующее хранилище для отработанного топлива планируем построить при Хмельницкой АЭС, и ещё одно — в Киевской области, рядом с зоной отчуждения», — заявил Кистион в эфире телеканала ZIK.

Однако пока неясно, как скоро Киев сможет реализовать эти планы, притом что, к примеру, на возведение ЦХОЯТ потребуется 16 лет.

«Возвращение переработанных ядерных отходов на Украину — вопрос длительного времени, этот процесс займёт не меньше 10 лет. Базовое соглашение подразумевает, что возврат может состояться в том случае, если Украина подготовит необходимую инфраструктуру хранения», — отметил в интервью RT заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности ИБРАЭ РАН Игорь Линге.

Украинские атомщики также признают наличие серьёзных проблем с хранением ОЯТ.

«Строить собственные хранилища ядерных отходов надо было ещё 10 лет назад. Мы переплачиваем за услугу примерно вдвое больше её реальной стоимости. Но было бы предпочтительнее строить хранилища возле каждой АЭС, чтобы не возить отработанное топливо по всей стране.

Кроме того, наличие большого хранилища рядом с районным центром Иванков вызывает обеспокоенность местных жителей, которые неоднократно устраивали акции протеста», — рассказал RT источник в компании «Энергоатом».

Выручает Москва

Впрочем, отсутствие на текущий момент инфраструктуры для хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), а также мощностей для его переработки не помешало главе украинского Минэнерго Игорю Насалику заявить о прекращении финансовых траншей за переработку и хранение ОЯТ Россией.

Украинский министр в октябре 2016 года анонсировал прекращение платежей с 2017 года. Чиновник мотивировал это решение тем, что на Украине появится собственное хранилище для ОЯТ, а услуги российской стороны слишком дороги. За переработку и хранение отходов Киев должен ежегодно платить России $200 млн.

Игорь Насалик / globallookpress.com / © Danil Shamkin

Отметим, что проблемы с оплатой услуг «Росатома» украинской стороной возникали и прежде: в мае 2016 года платежи были задержаны из-за ареста, наложенного в тот период на счета «Энергоатома».

Российская сторона тогда отреагировала приостановкой приёма отработавших ядерных отходов на переработку и хранение, после чего Киев возобновил транши. В 2017 году Украина продолжила платить за услуги, предоставляемые российской стороной, — иных возможностей для хранения и переработки ОЯТ у Киева на текущий момент просто нет.

При этом Украина должна была начать приём переработанных в России ядерных отходов ещё в 2010–2013 годах, согласно условиям заключённого в 1993 году соглашения. Ввиду неготовности на Украине необходимой для хранения переработанных отходов инфраструктуры Москва согласилась на перенос сроков.

Контейнеры для перевозки отработанного ядерного топлива / РИА Новости / © Александр Кондратюк

В 2013 году было принято решение отсрочить возврат отходов на Украину ещё на три года.

В 2015 году руководство химкомбината «Маяк (Челябинская область), где в настоящее время хранится ОЯТ Ровненской АЭС, подготовило проект соглашения о возврате отходов на Украину. Однако к 2016 году украинские хранилища так и не были готовы.

Ровенская атомная электростанция, Украина / РИА Новости / © Николай Лазаренко

Следует отметить, что Киев не отказывается от своих обязательств, но систематически срывает сроки их выполнения.

«Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры — сначала на 2016 год, а впоследствии на 2018-й», — написал в мае 2017 года на своей странице в Facebook министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Предполагается, что строящееся в Чернобыльской области ЦХОЯТ будет, в частности, использоваться для хранения вывезенных из России отходов. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Напомним, в процессе переработки ОЯТ из отходов извлекается плутоний, уран и радиоактивные изотопы, что снижает радиоактивную опасность отходов и делает их более пригодными для длительного хранения.

На сегодняшний день переработкой ОЯТ занимаются только Россия, Франция, Великобритания и Япония. К примеру, США хранят отходы от АЭС в непереработанном виде.

Энергетический узел

После госпереворота 2014 года новые украинские власти увлеклись идеей перевода АЭС на топливные блоки американской компании Westinghouse Electric. Например, в 2017 году компания планирует поставить Украине шесть партий ядерного топлива.

Эмблема Westinghouse Electric / globallookpress.com / © Science Museum

По мнению экспертов, использование топливных блоков американского производства на украинские АЭС грозит не только аварийными ситуациями, но также накоплением непереработанных ядерных отходов в стране.

Россия, со своей стороны, не планирует принимать на переработку ядерные отходы иностранного происхождения. Об этом, в частности, заявил в 2006 году Сергей Кириенко, возглавлявший в тот период компанию «Росатом».

«Мы не ввозили, не ввозим и не будем ввозить чужое отработанное топливо. Единственное, что делает Россия — возвращает топливо, созданное в России», — заявил Кириенко.

Как отметил Игорь Линге, в случае американских поставок есть определённые ограничения.

«При поставках ядерного топлива оговариваются условия утилизации и хранения отходов. Украинской стороне хранить их пока негде, единственный выход — отдать их обратно американцам, но те вовсе не спешат отходы принимать», — подчеркнул эксперт.

В этом случае политическая мотивация отходит на второй план: Украина просто не может позволить себе отказаться от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики.

Как рассказал RT источник в администрации украинского президента, Пётр Порошенко выступает против разрыва дипломатических отношений с Россией в том числе из-за опасений, что страна столкнётся с проблемами при вывозе ядерных отходов.

«Представляете, какие возникнут проблемы, если девать топливо будет некуда? Это огромные репутационные потери для главы государства», — пояснил источник RT.

Эксперты разделяют эту точку зрения.

По мнению Митраховича, попытки перейти на ядерные топливные блоки американского производства могут обернуться для Украины энергетическим коллапсом.

Поскольку Россия уже не будет брать на переработку отходы топливных сборок, Киеву придётся где-то эти отходы хранить, а серьёзных хранилищ на Украине нет.

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«Так как Украина начала закупать американское топливо для АЭС только в 2014 году, у Киева не было мотивации, чтобы торопиться с возведением хранилищ ОЯТ — отходы просто возвращались и продолжают возвращаться в Россию.

Благодаря этому ситуацию на Украине пока нельзя назвать критической. Но если Украина столкнётся с переизбытком ядерных отходов и встанет перед необходимостью приостановить свои АЭС, это станет для страны серьёзным ударом. Сейчас на Украине от 40% до 60% электроэнергии генерируется именно на АЭС. В условиях нехватки углеводородов — угля и газа — для Украины очень опасно сворачивать работу АЭС», — подвёл итог эксперт.

Надежда Алексеева, Антонина Михайленко