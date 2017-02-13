ОЙ, ВЭЙ! О старте на Украине заветного проекта: «Небесный Иерусалим»





С трибуны ООН Нетаньяху предупреждает о пороге «Битвы Конца»

«Эпохальным событием начала 2017 года, о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил Игорь Беркут. Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной земле Южной Украины заложить первый камень в фундамент Небесного Иерусалима», – так в первый день наступившего года Красного Петуха (28.01.17) миру сообщил портал «Контрольный выстрел» (http://kv-journal.su).

Из выступления самого Игоря Беркута – исполнительного директора проекта создания главного очага мирового еврейства на территории пяти южных украинских областей – стало известно, что Новый Иерусалим к 2027г. станет для евреев-переселенцев очагом процветания, построенного на технологиях 7-го хозяйственного уклада (Видео).

По словам Игоря Беркута, которого в Израиле многие почитают, как «Машиаха Бен Йосефа», деньги и решающие прорывные технологии для Небесного Иерусалима будут даны крупнейшими банкирскими домами и мировыми ТНК, большинство из которых принадлежит евреям.

Проект Небесного Иерусалима есть практический ответ на предречения хорошо осведомленного политического тяжеловеса Генри Киссинджера и покойного палестинского пророка Шейха Ясина о том, что уже к 2022-2025 годам проживание евреев на нынешней территории Израиля станет невозможным из-за агрессивности окружающего мусульманского населения, природных аномалий и грядущего катаклизма «Битвы Конца».





Передовая группа еврейских поселенцев под руководством не иудея Игоря Беркута начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается до середины 2018 года. А всего до конца 2022 года намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза.

Дружеская хозяйственная и политическая помощь в реализации этого цивилизационного мега-проекта, включая организацию переселения и обустройства евреев в кибуцах (коммунах) Нового Иерусалима, Б. Нетаньяху уже оговорил с действующим премьером Украины В. Гросманом; Председателем правительства РФ Медведевым Д.А.; старшим советником, зятем 45-го президента США Дональда Трампа.

С позиции Закона Перемен приход космических энергий года красного петуха (наступил 28.01.17) возвещает о заре нового дня в циклах истории. При этом сам цикл стартует в 2020 году белой крысы. По оценкам небополитиков 2020 год будет годом перелома: кардинальной смены умонастроения масс, образа жизни знати, самой системы власти, и политического курса наследников СССР от нынешнего «преклонения перед западом» на «опору на энергию востока».

Управление Новым Иерусалимом, когда он будет официально объявлен после принятия закона о децентрализации Украины, будет доверено Совету Благоволителей в составе 12-ти руководителей.

30.01.2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/17186/-