НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Огромный задел в науке и оборонке, созданный при коммунистах, позволяет нам пока отмахиваться от мирового гегемона. Тридцать лет назад на 22 апреля поперек Тверской – тогда улицы Горького – вешали растяжку. Сегодня очевидно, что на ней была написана чистая правда: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Жив-жив, можете не сомневаться. Про мертвых забывают, мертвые никому не интересны. Вокруг Ильича же не перестают кипеть страсти. На Украине каждый день сносят его памятники, хотя, по факту, он сам Украину и создал – на ровном месте, Украину, которая никогда не была государством. 9-го мая мавзолей с нехорошей фамилией опять прикроют фанеркой и тряпочками. А то, кто его знает, вдруг оживет? Вдруг выйдет оттуда, да пойдет гулять по России призраком коммунизма? Нет, мертвых так не боятся. Идея равенства, воплощенная в Ленине, настолько страшна для олигархичской власти, что нам официально, скрипнув зубами, разрешили даже споры про Сталина. По поводу Сталина можно подискутировать. Можно из-за него подраться. Но социальному государству, придуманному Лениным, никаких альтернатив пока не найдено. Мы вот попробовали – сегодня уже ясно, что ничего не получилось. Идея социальной справедливости обеспечивает счастье наибольшему количеству человек. Ленин неудобен и тем, что слишком современен. Сталин – строитель и победитель – принадлежит к миру мифа. Масштаб его титанических достижений таков, что ему подобных сегодня попросту нет. Ленин же – революционер и реформатор – легко находит себе параллель в лице наших реформаторов конца XX века. Сравнение, мягко говоря, выходит не в их пользу. То, что им было создано – сложнейшая система национального равновесия, грандиозная структура социального обеспечения — было попросту тупо разрушено. Ну вот, отдельные граждане неслабо наварились на этом процессе. Ну, и все. Яхта Абрамовича – это, собственно, и есть весь итог грандиозного предприятия под названием perestroika. А вот Ленин не наварился, и это его отдельный грех, совершенно непростительный. То есть как это вообще? Несколько лет стоять во главе богатейшего государства и ничем не попользоваться? Ни особнячка в Париже, ни виллы в Ницце? Безобразие, честное слово. Скандал. Особую пикантность официальной ненависти к Ленину придает то, что вся наша «молодая страна» (по незабываемому определению Дмитрия Медведева) держится на той материальной базе, основу которой и заложили большевики. Прежде чем разоблачать кровавого тирана, разоблачителям стоило бы выключить свет в своей квартире: электричество им обеспечил ленинский план ГОЭЛРО. Квартиры государству тоже стоило бы отдать обратно – именно социалистическое государство решило обеспечить жилплощадью все население, независимо от его доходов. И неплохо с этой задачей справлялось. Я уж не говорю про метро, железные дороги, аэропорты, шоссе, кинематограф, библиотеки и прочие мелочи. Такая ерунда, придуманная Лениным со товарищи, как бесплатная медицина и бесплатное образование, уже и в счет не идет. Хотя именно она еще кое-как держит на плаву нашу «молодую страну», не давая ей взорваться изнутри. Такое ощущение, что все эти ништяки когда-то просто упали нам на голову. А ведь у всех у них есть авторское право. Все эти детские лагеря, оплачиваемые бюллетени, поголовное образование по высочайшим стандартам, нормы ГТО и пенсии по старости, – все это было большевистским ноу-хау, абсолютно по тем временам передовым. Спустя много-много лет «развитые страны» Европы только начали подтягиваться к этим высочайшим стандартам. Разрешили, например, женщинам голосовать, глядя на «кровавых коммунистов». Сократили рабочий день. Впрочем, в цитадели демократии США с бесплатной медициной у пролетариата до сих пор проблемы. Но признавать заслуги Ленина невозможно. Потому что тут же возникнет вопрос, а зачем мы все это сломали? Ради того, чтобы Абрамович купил себе яхту? Поэтому, пока страшный вопрос не возник, давайте выкатывать Ленину бесчисленные претензии. Ах, зачем он устроил революцию? Все же было так хорошо. Хруст французской булки, и гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные. Вы не поверите, но революция устроилась сама: миллионам крестьян тоже захотелось попробовать булки, а кухаркиным детям – поучиться в гимназиях. Но зачем он обижал служителей культа? А затем, что служители культа объективно принадлежали к правящему классу. Не в их интересах было работать на нищее большинство народа. И нищее большинство к ним тоже соответственно никакой симпатии не испытывало. Ах, какие гадости он говорил про интеллигенцию! Да вы посмотрите на тех, кто сегодня назначил себя «интеллигенцией». Глядя на сегодняшних креаклов, не только Ленина поймешь – Сталина, и то оправдаешь. А вот национальный вопрос еще. Ленин, мол, не любил великороссов. Ленин придумал Украину. Это он виноват в том, что американцы в Киев своих марионеток поставили. Он-он, а кто же еще? Тут хотелось бы напомнить, что мирное и взаимовыгодное сосуществование сотен разных народов на территории Советского Союза продолжалось ровно до тех пор, пока работала система, созданная большевиками. Отменили ее – и вот мы уже имеем то, что имеем. Политика стоило бы судить по делам, а не по словам. При последователях Ленина великороссы – и другие народы – мирно сотрудничали между собой и исправно росли в количестве. Покончили с Лениным – и великороссы ухнули в такую демографическую яму, которую только с мировой войной и можно сравнить. Ну, а в отношения с другими народами аккуратно пролезли американские «друзья и партнеры» и плавно привели нас на грань мировой войны. Социальные технологии, спроектированные Лениным и компартией, работали не только вширь – другим странам поневоле приходилось заимствовать их у СССР – но и вглубь, в исторической перспективе. Они, собственно, спасают нас до сих пор. Именно остатки советского образования и воспитания позволили нам пока не перерезать друг друга в гражданской войне. Огромный задел в науке и оборонке, созданный при коммунистах, позволяет нам пока не без успеха отмахиваться от мирового гегемона. Своим сносным качеством жизни и мирным – пока! – небом над головой мы обязаны именно Ленину. Давайте попробуем превзойти его достижения, сделаем для страны больше, чем он, а потом уже попробуем его критиковать. Если же мы продолжим разбазаривать его наследство, то очень скоро электричество выключится само и от страны не останется ничего. Впрочем, Ильич и тогда вряд ли умрет. Он живучий. Станет национальным героем где-нибудь в Венесуэле.