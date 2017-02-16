Украина 

Не вы эти земли собирали и не вам их отрезать, — Порошенко участникам блокады Донбасса (ВИДЕО)

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Не вы эти земли собирали и не вам их отрезать, — Порошенко участникам блокады Донбасса (ВИДЕО) | Русская весна

Совет национальной безопасности и обороны проводит заседание по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины.

В начале заседания Совета безопасности президент Украины Петр Порошенко выступил с речью. 

«Я хочу подчеркнуть, что они блокируют не „ОРДО”, „ОРЛО” и не им создают проблемы. Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности, и, собственно говоря, это и есть основная цель. Потому что есть твердая моя позиция, есть твердая позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украине, и совершенно другая, ошибочная позиция политиканов, которые говорят, что надо отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю: не вы эти земли собирали и не вам их отрезать», — заявил Порошенко.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487254235

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