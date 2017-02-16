Не все хлебом единым живут.

«Самый большой алмаз в Европе был найден под Архангельском на месторождении имени В. Гриба.

Об этом сообщила в среду пресс-служба АО «Архангельскгеолдобыча».





«Алмаз весом 181,68 карат — крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы», — говорится в сообщении.

В России в XXI веке добыто только пять алмазов, чей вес превышает 180 карат. Кристалл, добытый АО «Архангельскгеолдобыча», — четвертый по размерам в данном списке (первые три добыты в Якутии). О дальнейшей судьбе камня пока ничего не известно. Алмазоносная трубка им. В. Гриба — первая по запасам в Европе, четвертая — в России и седьмая в мире. Официальное открытие горно-обогатительного комбината состоялось 9 июня 2014 года. С этого момента на месторождении добыто более 9 млн карат. Общие запасы месторождения оцениваются в 100 млн карат.»

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«Россия-матушка, либерал – батюшка. В результате насильственного брака российское общество имеет ущербное потомство из даун-премьеров и министров-коррупционеров.»

То, что в Архангельской области есть алмазы, известно было давно. Изредка в разных отдаленных друг от друга и малодоступных местах находили отдельные камушки. Как известно, основные месторождения алмазов у России — в Якутии. На языке профессионального околозаконного люда и ювелиров их так и называли — «якуты», за характерный желтоватый оттенок.

Для ювелирки «якуты» не интересны, желтая грязь в алмазах не ценится. В ювелирке высоко котируются чистые камни, чем чище, тем выше цена. Иногда из-за чистоты цена отличается на порядки. Такие камни — удел Южной Африки, где все под контролем Де Бирса. «Якуты» тоже имеют немалую ценность — но для промышленности. И конечно гораздо меньшую, в сравнении с ювелирной, цену. Хотя абразивы, шлифовальное и бурильное оборудование — почти все пользуются именно «якутами. Для промышленности якутские алмазы — громадное подспорье.

Еще более ценны редкие оттенки камня — голубоватый, бирюзовый, розовый, красный, сиреневый. Такие камни большая редкость, цена на них индивидуальна и баснословно высока. Пионером добычи (о промышленной добыче таких камней вообще речи нет, они крайне редко встречаются), является Бразилия.

И тут, после десятилетий поисков, еще советскими геологами в Архангельской области, на излете СССР и рубеже либеральных реформ, «Архангельсгеология» выдает нереально значимый результат. За очень короткое время находят сразу несколько кимберлитовых трубок. Причем алмазы там — качества южноафриканских, то есть чистые и прозрачные. А одна из трубок показала наличие и окрашенных алмазов, сродни бразильским.

Радоваться бы надо. Такое подспорье для страны в самое тяжелое время! Но в СМИ 90-х — молчок. Пишут только о величии Де Бирс, и что без доброго сердца и отзывчивости семьи Оппенгеймеров, которые контролируют мировые рынки и монопольно «держат цену» на ювелирные алмазы, России никогда на мировой рынок со своими «якутами» не выйти. Почему с ними «не выйти» по высоким «дебирсовым» ценам уже сказано — ювелирный рынок не любит желтизну. А как технические алмазы — пожалуйста, никакой Де Бирс тут не нужен.

Но нагнетали и сильно, именно Де Бирс. Знающие люди прекрасно понимали, на какие месторождения реально нацелились Оппенгеймеры. И понимали кто в результате станет реальным владельцем архангельских кимберлитовых трубок, а кто в правительстве либералов-пособников протолкнувших сделку, очередным мульти миллионером.

Одновременно происходила обычная для 90-х либеральная игра. Когда наиболее высокодоходные и рентабельные отрасли промышленности вдруг оказывались самыми «убыточными» и на грани банкротства. А самыми «убыточными», разумеется были энергосистема, нефтянка и телереклама, которые все время требовали гигантских государственных дотаций.

На этом фоне внезапно возникшие у «Архангельскгеологии» громадные финансовые проблемы вообще не выглядели необычными, и никого не волновали. Персоналу год не платили зарплату, и по всем признакам, как и нефтянку, готовили кампанию, к передаче в эффективночастные жадные ручонки «правильных людей». В части кимберлитовых трубок — будущий владелец был известен заранее, «Де Бирс».

Отчаявшись получить хоть какие-то зарплатные деньги от российского правительства, целенаправленно убивающего «Архангельскгеологию», пара руководителей, зашив в подкладку горсть необработанных алмазов из вновь открытых месторождений отправились в Москву ходоками. Чтобы продать их фарцовщикам, и, получив хоть какие-то живые деньги, заплатить хоть что-то рабочим и персоналу организации.

Криминал конечно стопроцентный. Но на фоне уголовной власти 90-х годов он был немного другого сорта, с явно жертвенным оттенком, видно еще в геологах сказывалось советское воспитание, «сам погибай, а товарища выручай». Ведь все российские правительства безо всякого суда надо ставить к стенке. В назидание потомкам. И до 7-го колена, чтобы рецидив исключить.

Так что на фоне этой власти, ходоки-геологи с зашитыми алмазами, сами был чем-то вроде ископаемых из другого мира. Разумеется, не имеющие опыта в фарцовке, геологи в Москве мгновенно попались. Правоохранительная система все же кое-как работала… тем более алмазы.

Но полная жменя первосортных алмазов в сочетанием с личностями «преступников» и их жалостливыми рассказами о мотивах искушения на совершение преступления на московских оперов произвели впечатление. О «ходоках-геологах» ментовские опера сообщили полковнику Стрелецкому, возглавлявшему отдел «П» по борьбе с коррупцией и знакомому с Коржаковым.

Итак, ходоков с севера этапировали в Кремль, вместе с их алмазами. Представляете физиономию «революционера» Коржакова, возглавлявшего тогда службу безопасности Ельцина. Его реакция была мгновенной – «такая корова нужна самому».

Де Бирс и его представители вылетели из России вперде собственного визга. Геологи вернулись в свой Архангельск и опять сдали карманные алмазы на баланс организации. Либералы-пособники в правительстве были тогда напуганы всесильным Коржаковым так, , что немедленно выделили в Архангельск все задолженные суммы. История казалось закончилась «хэппи эндом».

Но либералы — воры упорные. Выбывший из конкурентной борьбе в России Де Бирс лишь разжег их алчные организмы. Когда первый испуг прошел, правительство взялось за удушение алмазодобычи в Архангельской области, по-новой и исподтишка. Никакого финансирования на продолжение работ на месторождении в бюджет по-прежнему не закладывалось. Алмазы государству, как бы нафиг не сдались. Правоохранители же, вроде полковника Стрелецкого, были слишком мелки, чтобы дотянуться до «Верхов», да его уже и уволили из органов.

Через какое-то время, некто из олигархов вдруг озаботился здравоохранением в России. Ну, болеют россияне и болеют. Мрут прямо не по-децки. Ну, надо как-то бороться с этим, лечить, да. Проявлять милость каку-то. А тут как раз кстати появился чудодейственный препарат, который можно использовать в качестве припарок и примочек от сорока сороков болезней, ну прямо для рассеян!

И дающий потрясающий лечебный эффект, какого еще и не видали!

Само собой, образовалась компания, курируемая добросердечным этим милостивцем-олигархом, желавшая наладить массовое оздоровление россиян.

И запросившая от правительства лицензию на добычу чудодейственного препарата. Правительство либералов-пособников было к этому благородному делу более чем благосклонно. Что может быть благороднее, чем здоровье населения? Они только об этом и мечтают в своих кабинетах.

Дело было уже почти решенное. Правительство собиралось выделить обширные территории в Архангельской губернии новоявленной фармацевтической компании, собиравшейся добывать там некий компонент для уникальных примочек. Как-то само собой оказалось, что на выделяемой территории оказались и те самые кимберлитовые трубочки, когда-то открытые советскими геологами.

И оказалось, что в тех кимберлитовых трубках очень много всяких минералов лечебных содержится, куда больше чем алмазов. То есть территория с кимберлитовыми трубками должна была отойти в собственность частной компании, занимающейся медициной. И добывая из кимберлитовых трубок свой ценный минерал, тем самым чего-то там лечить у народа. Ну а если бы и попались попутно какие-то там алмазы, то это как бы побочный продукт, «не виноватые мы сам он попался».

На этот раз архангельские «ходоки», как только узнали, что им грозит «медицинская забота» правительства опять ноги в руки и снова проторенной тропкой к Коржакову. Всесильный тогда охранник опять жестко зарубил, правительственных радетелей «медицины для народа». Заинтересованное лицо, в лице олигарха, получило недвусмысленное сообщение о возможных для него больших проблемах при посягательстве на кимберлитовые трубки.

Ну а потом как известно, все заверте… потом закрути…, и на долгое время и олигархам и «коржаковым», всем стало не до кимберлитовых трубок.

Но такой жирнющий кусок не мог же долго валяться ничейным. Народу он как бы не нужен, потому что и народ то у нас, и собственник никакой, да и вообще мало на что годен, если на него сверху смотреть. Поэтому сегодня архангельское месторождение алмазов принадлежит АО «Лукойл» ( тем самым хозяевам, великовозрастные недоросли — мажоры которых недавно развлекались гонками на гелендвагенах, наперегонки с полицаями и выкладывали ролики в интернет. Гелендвагены говорят конфисковали в пользу государства. Но, слава аллаху! Справедливость в очередной раз восторжествовала. Найденный камушек компенсирует родителям понесенные убытки и детки их обретут новые гелендвагены.)

Не случайно для российских СМИ все эти годы все это архангельской богатство как бы не существовало, и о нем не писали. Да и сама Архангельская область, вся она задрипанная какая-то, чиненые старые штаны уж какой год донашивает, на ней эти алмазы смотрятся, как на старой ломовой кобыле смотрелось бы парадное седло чемпиона по стипль-чез. Алмазами высоким господам прилично владеть.

А что там нашли уникальный кристалл — не удивительно. Не первый, и не последний.

Месторождение-то на самом деле уникальное.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108209/17210/-