Не стало большого актера Георгия Тараторкина

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Об этом сообщает Театр имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении.

Тараторкин являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска». Актер умер на 73-м году жизни.