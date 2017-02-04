Проишествия 

Не стало большого актера Георгия Тараторкина

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Георгий Тараторкин. Фото: kinodir.ru

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Об этом сообщает Театр имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении.

Тараторкин являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска». Актер умер на 73-м году жизни.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/ne-stalo-bolshogo-aktera-georgiya-taratorkina

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