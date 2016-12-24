«Не пропустите!»: сегодня на ТНТ выходит эфир финала 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов»

Финала 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», смотреть онлайн анонс. Поклонники шоу «Битва экстрасенсов» долгое время ждали, когда случится финал популярного мистического проекта. Их нетерпение связано с тем, что именно в финале они смогут узнать главную интригу: станет известно, кто одержит победу в 17 сезоне проекта. Отметим, что в финал удалось пробиться 4 магам. Бороться за победу будут Свами Даши, Мэрилин Керро, а наряду с ними Надежда Шевченко и Дария Воскобоева. Кто из них получит главный приз программы – «Хрустальную руку» станет известно в конце выпуска. Большинство поклонников данной программы переживают за Мэрилин Керро. И такое предпочтение фанатов вполне понятно, поскольку девушка уже два раза принимал участие в этом шоу и не смогла одержать победу. Фанаты надеются, что третий приход в этот проект позволит им одержать победу.

В субботу на канале «ТНТ» выйдет финальный выпуск и зрители смогут понаблюдать за тем, как участники финала будут проходить последние испытания в текущем сезоне. Также фанаты узнают, кто станет победителем 17 сезона. И четырех магов, которые сумели пробиться в финал, телезрителям придется сделать выбор в пользу одного.

Финала 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», смотреть онлайн анонс. Когда в предфинальном выпуске решалась судьба, кто попадет в финал, жюри отдало предпочтение в пользу Свами Даши и Мэрилин Керро. Вера Сотникова согласилась с таким выбором, однако высказала мнение, что она считает, что далеко не слабыми являлись колдуньи Дарья Воскобоева и Надежда Шевченко. В конечном итоге всех четверых члены жюри отправили в финал и никого убирать не стали. Кто одержит победу в финале, телезрители узнают 24 декабря. Финальный выпуск на «ТНТ» можно увидеть в 20:00.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7920-ne-propustite-segodnya-na-tnt-vyhodit-efir-finala-17-go-sezona-shou-bitva-ekstrasensov.html