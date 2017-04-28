«Не прислушались к голосу разума и совести», — МИД РФ о вступлении Черногории в НАТО

Власти Черногории не прислушались к голосу разума и совести, приняв решение о вступлении в НАТО.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

«В связи с парламентским решением 28 апреля о вступлении Черногории в НАТО с глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести.

Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путем голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учета мнения народа страны — демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов.

Те, кто голосовал в Скупщине за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами.

Позорные эпизоды противоправных натовских бомбардировок Югославии, в ходе которых имелись жертвы и на черногорской земле, в том числе дети, лицемерно интерпретированы таким образом, что это, мол, вина Сербии, находившейся в конфликте с альянсом.

Проигнорирована воля почти половины населения страны, выступающего против „натовского приоритета“ во внешней политике.

Каким цинизмом нужно обладать, чтобы без тени смущения заявить, что для такого решения в выяснении мнения народа нет необходимости, как это сделал на днях Президент Черногории Ф.Вуянович.

С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную „добавленную стоимость“. Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности».

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