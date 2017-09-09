Не играй в страйкбол — Путин нападёт! — в Латвии антироссийская паранойя набирает обороты

Латвийские власти призвали участников военных игр, подобных страйкболу, полностью приостановить деятельность в сентябре из-за российско-белорусских учений «Запад-2017».

Подобные меры, по мнению правительства, будут вполне разумными по причине угрозы военных провокаций. Со своей стороны игроки разделяют беспокойство и сворачивают активность, сообщает «Би-Би-Си».

По мнению латвийских властей, геополитическая ситуация в регионе, где проходит граница между Россией и НАТО, остается напряженной, и любые люди в камуфляже автоматически вызывают у местного населения ассоциации с «зелеными человечками».

«В соседней стране люди тоже без опознавательных знаков захватили Крым», — заявил депутат латвийского парламента, замглавы комиссий по национальной безопасности и внутренним делам Карлис Сержантс русской службе Би-би-си.

Полиция безопасности Латвии* подтверждает: местные жители действительно беспокоятся при виде людей в военной форме. Что неудивительно при том накале антироссийской пропаганды, которая буквально изливается из прибалтийских СМИ — граждан пугают агрессивной Россией и оккупацией со дня на день уже не первый год.

«Мы постоянно получаем и проверяем информацию от жителей о возможных военных действиях, в том числе о том, что на территории Латвии собираются люди с боевым оружием, одетые в военную форму без опознавательных знаков», — рассказали Русской службе Би-би-си в полиции безопасности.

«Представьте, что вся Латвия знает: за границей проходят учения „Запад“, в которых участвуют примерно 100 тысяч солдат (по официальным данным министерства обороны России — около 13 тысяч). И вдруг у границы появляются какие-то люди, одетые в форму. С действиями, похожими на военные действия. Это может вызвать какую-то панику», — продолжает Карлис Сержантс.

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* Полиция безопасности Министерства внутренних дел Латвии (латыш. Drošības policija) — одна из трёх латвийских спецслужб, наравне с Бюро по защите Конституции и Службой военной разведки и безопасности под патронажем Министерства внутренних дел, занимающаяся контрразведывательной деятельностью.