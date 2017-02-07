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НБУ: российским банкам придется покинуть Украину

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НБУ: российским банкам придется покинуть Украину | Русская весна

Власти Украины «намекнули», что российским банкам стоит поскорее свернуть свою деятельность на территории страны.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что у российских банков нет будущего на территории Украины.

По ее словам, для российских банков есть лишь две альтернативы: сменить владельцев или же постепенно уходить с украинского рынка.

Она отметила, что на текущий момент российские банки постепенно сокращают свою деятельность на территории Украины и ищут покупателей на свои активны. Причем по словам Рожковой, власти страны не будут препятствовать этому процессу.

Ограничения не касаются двух банков Альфа-групп — «Альфа-банка» и «Укрсоцбанка» из топ-20, на которые приходится 7 процентов всех активов украинской банковской системы. Регулятор не считает их российскими, поскольку их ключевые владельцы Михаил Фридман и Герман Хан числятся в реестре Нацбанка как граждане Израиля, проживающие в Великобритании.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486487179

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