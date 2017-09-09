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Названо имя модели, находившейся во взорванном в Киеве автомобиле чеченского боевика (+ФОТО)

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Названо имя модели, находившейся во взорванном в Киеве автомобиле чеченского боевика (+ФОТО) | Русская весна

В автомобиле чеченского боевика Тимура Махаури, взорванном 8 сентября в районе Бессарабской площади в Киеве, была модель Наталья Кошель.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

«В автомобиле Тимура Махаури, который взорвали на Бессарабской площади возле „Арена Сити“ в Киеве, вероятно была модель Наталья Кошель. Она модель, которая неоднократно снималась в различных рекламных показах», — говорится в сообщении.

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Названо имя модели, находившейся во взорванном в Киеве автомобиле чеченского боевика (+ФОТО) | Русская весна

Названо имя модели, находившейся во взорванном в Киеве автомобиле чеченского боевика (+ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504959917

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