Названо имя модели, находившейся во взорванном в Киеве автомобиле чеченского боевика (+ФОТО)
В автомобиле чеченского боевика Тимура Махаури, взорванном 8 сентября в районе Бессарабской площади в Киеве, была модель Наталья Кошель.
Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники.
«В автомобиле Тимура Махаури, который взорвали на Бессарабской площади возле „Арена Сити“ в Киеве, вероятно была модель Наталья Кошель. Она модель, которая неоднократно снималась в различных рекламных показах», — говорится в сообщении.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504959917