Названо число украинцев, имеющих статус участника «АТО»

Статус участника боевых действий получили с начала «АТО» более 218 тысяч военнослужащих и работников вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер минобороны Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко.

«С начала антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны были награждены более 45,5 тысячи человек, государственными наградами — 39 тысяч 594 человека.

Статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в АТО», — сказал он.

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