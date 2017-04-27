Названа возможная причина крушения корабля Черноморского флота в Босфоре

Причиной инцидента с судном Черноморского флота «Лиман» в Чёрном море мог стать туман. Об этом заявил пресс-атташе генконсульства России в Стамбуле Сергей Лосев.

«Причиной крушения российского корабля, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия, туман», — сказал он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 27 апреля исследовательское судно Черноморского флота «Лиман» столкнулось с другим кораблём в Чёрном море в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

Береговая охрана Турции сообщила, что все члены экипажа спасены.

В Минобороны России подтвердили информацию о спасении членов экипажа, а также заявили, что российский корабль затонул.

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