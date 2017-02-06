Названа самая сексуальная девушка из мира единоборств

В Сети набирает просмотры видео «ТОП-5 самых сексуальных девушек из мира единоборств», в котором российское издание AllFight.ru представило свое видение рейтинга привлекательности девушек — бойцов MMA со всего мира.

На первом месте оказалась боксер из Казахстана Фируза Шарипова, которая обошла четырех конкуренток на данное звание.

«22-летняя Шарипова за совсем короткий промежуток времени успела стать настоящей сенсацией. Она является неоднократной чемпионкой Казахстана и призеркой чемпионата Азии. Перейдя в профи, она стремительно идет к званию чемпионки мира», — поясняют авторы рейтинга.

Как отмечает издание, мировые СМИ называют обладательницу титула самой сексуальной спортсменки Казахстана и кандидата на роль в сериале «Игра престолов» «Марией Шараповой в мире бокса».

Авторы обзора считают, что именно благодаря Шариповой женские поединки получили популярность у мужской части спортивных болельщиков.

Американский тренер Бадди Макгирт, ранее тренировавший Майка Тайсона, тоже высоко оценил спортивные качества Шариповой и пригласил ее в США.

«У нее отличные бойцовские возможности, для того чтобы продолжить учиться и стать чемпионкой мира», — заявил Бадди МакГирт.

Второе место в рейтинге заняла 22-летняя американка Пейдж Ванзант из UFС.

Журналисты много раз называли Ванзант самой сексуальной спортсменкой UFC, а поклонники просили в социальных сетях и инстаграме Пейдж Ванзант фото спортсменки, в том числе и неглиже.

Несмотря на то, что Пейдж Ванзант давно потеряла наиболее значимые титулы UFC, главного трофея — ее сексуальности — у спортсменки не отнять.

Инстаграм Ванзант насчитывает более 1,3 миллиона подписчиков.

Помимо тренировок американка делится со своими фолловерами соблазнительными фото с тренировок и развлечений в кругу друзей.

Третье место заняла американка Миша Тейт, которая в ноябре 2016 года завершила карьеру в UFC после второго подряд поражения.

Тейт — чемпионка мира в женской полусредней весовой категории, по версии Strikeforce 2011 года. Победительница Гран-при Strikeforce в 2010 году. Вице-чемпионка мира по грэпплингу в весовой категории 63−72 кг по версии FILA.

Она в первую очередь известна по своей способности захвата благодаря своему опыту в качестве рестлера в школе. Тейт работала моделью и даже появилась в обнаженном виде в выпуске журнала ESPN Body в 2013 году, а фитнес-журнал Gurls Mag назвал ее самой красивой женщиной в ММА.

Четвертое место авторы рейтинга отдали экс-чемпионке UFC американке Ронде Роузи, чья карьера также находится вопросом из-за двух подряд поражений.

Легендарный боец, которая одержала множество побед в своей спортивной карьере и засветила свое обнаженное тело на обложках глянцевых журналов, продолжает восхищать почти 10 миллионов своих подписчиков в инстаграме.

В 2008 году Ронда Роузи стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летних Олимпийских играх.

В августе 2015 года журнал Forbes поместил Ронду Роузи на восьмое место в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира с годовым заработком в 6,5 миллионов долларов. Специалисты Форбс подсчитали, что заработок Роузи за бои составил 3 миллиона, а остальные 3,5 миллионов долларов она получила от других видов деятельности.

Пятой стала россиянка Анастасия Янькова, выступающая в промоушене Bellator.

Российский боец смешанного стиля, известная своими выступлениями в боях по правилам кикбоксинга и муай-тай, уже долгое время тренируется за рубежом и в США.

Ее считают одной из самых перспективных девушек-бойцов.

Одна из красивейших спортсменок России регулярно попадает в топы красоток. В свободное время она занимается конным спортом и участвует в фотосессиях. Значительная часть ее тела покрыта татуировками.