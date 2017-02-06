Названа самая сексуальная девушка из мира единоборств
В Сети набирает просмотры видео «ТОП-5 самых сексуальных девушек из мира единоборств», в котором российское издание AllFight.ru представило свое видение рейтинга привлекательности девушек — бойцов MMA со всего мира.
На первом месте оказалась боксер из Казахстана Фируза Шарипова, которая обошла четырех конкуренток на данное звание.
«22-летняя Шарипова за совсем короткий промежуток времени успела стать настоящей сенсацией. Она является неоднократной чемпионкой Казахстана и призеркой чемпионата Азии. Перейдя в профи, она стремительно идет к званию чемпионки мира», — поясняют авторы рейтинга.
Как отмечает издание, мировые СМИ называют обладательницу титула самой сексуальной спортсменки Казахстана и кандидата на роль в сериале «Игра престолов» «Марией Шараповой в мире бокса».
Авторы обзора считают, что именно благодаря Шариповой женские поединки получили популярность у мужской части спортивных болельщиков.
Американский тренер Бадди Макгирт, ранее тренировавший Майка Тайсона, тоже высоко оценил спортивные качества Шариповой и пригласил ее в США.
«У нее отличные бойцовские возможности, для того чтобы продолжить учиться и стать чемпионкой мира», — заявил Бадди МакГирт.
Второе место в рейтинге заняла 22-летняя американка Пейдж Ванзант из UFС.
Журналисты много раз называли Ванзант самой сексуальной спортсменкой UFC, а поклонники просили в социальных сетях и инстаграме Пейдж Ванзант фото спортсменки, в том числе и неглиже.
Несмотря на то, что Пейдж Ванзант давно потеряла наиболее значимые титулы UFC, главного трофея — ее сексуальности — у спортсменки не отнять.
Инстаграм Ванзант насчитывает более 1,3 миллиона подписчиков.
Помимо тренировок американка делится со своими фолловерами соблазнительными фото с тренировок и развлечений в кругу друзей.
Третье место заняла американка Миша Тейт, которая в ноябре 2016 года завершила карьеру в UFC после второго подряд поражения.
Тейт — чемпионка мира в женской полусредней весовой категории, по версии Strikeforce 2011 года. Победительница Гран-при Strikeforce в 2010 году. Вице-чемпионка мира по грэпплингу в весовой категории 63−72 кг по версии FILA.
Она в первую очередь известна по своей способности захвата благодаря своему опыту в качестве рестлера в школе. Тейт работала моделью и даже появилась в обнаженном виде в выпуске журнала ESPN Body в 2013 году, а фитнес-журнал Gurls Mag назвал ее самой красивой женщиной в ММА.
Четвертое место авторы рейтинга отдали экс-чемпионке UFC американке Ронде Роузи, чья карьера также находится вопросом из-за двух подряд поражений.
Легендарный боец, которая одержала множество побед в своей спортивной карьере и засветила свое обнаженное тело на обложках глянцевых журналов, продолжает восхищать почти 10 миллионов своих подписчиков в инстаграме.
В 2008 году Ронда Роузи стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летних Олимпийских играх.
В августе 2015 года журнал Forbes поместил Ронду Роузи на восьмое место в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира с годовым заработком в 6,5 миллионов долларов. Специалисты Форбс подсчитали, что заработок Роузи за бои составил 3 миллиона, а остальные 3,5 миллионов долларов она получила от других видов деятельности.
Пятой стала россиянка Анастасия Янькова, выступающая в промоушене Bellator.
Российский боец смешанного стиля, известная своими выступлениями в боях по правилам кикбоксинга и муай-тай, уже долгое время тренируется за рубежом и в США.
Ее считают одной из самых перспективных девушек-бойцов.
Одна из красивейших спортсменок России регулярно попадает в топы красоток. В свободное время она занимается конным спортом и участвует в фотосессиях. Значительная часть ее тела покрыта татуировками.
По материалам: http://ridus.ru/news/243958