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Названа причина обрушения дома в Ижевске

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Названа причина обрушения дома в Ижевске | Русская весна

Причиной частичного обрушения дома в Ижевске, по предварительным данным, стал взрыв газа. Об этом глава управления МЧС Удмуртии Петр Фомин сообщил ТАСС.

«Предварительная причина — газопровод, газ в квартире», — заявил Фомин.

Также он указал, что расследованием причин произошедшего займется Следственный комитет.

агентства в экстренных службах города заявил, что под завалами дома может находиться один человек.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения здания погибли четыре человека.

Как сообщала «Русская весна», ЧП произошло в четверг, в 15:44 мск на улице Удмуртская в доме 261. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома. В нем было 16 квартир, где проживали 99 человек. Всего пострадали 32 квартиры.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510253409

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