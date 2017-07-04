Названа причина ЧП с лодкой в Челябинской области, где погибли 7 человек

Лодка, на которой находились один взрослый и восемь детей, перевернулась на озере Максимка в Челябинской области из-за того, что люди, находившиеся в ней, одновременно переместились на кормовую часть. Об этом, как сообщает Ura.news, рассказали в отделе ГО и ЧС администрации Чесменского район.

По словам собеседников агентства, во время движения лодки по озеру нос начал набирать воду, испуганные пассажиры перешли на заднюю часть судна, в результате лодка перевернулась в 50−100 метрах от берега. Спасательных жилетов ни у кого не было.

Отмечается, что в этот день на берегу озеро проходил частный праздник, на который собрались несколько семей. Всего около 30 человек. Один из отцов посадил детей в лодку и поехал кататься.

Погибшим детям было от двух до 15 лет.

По уточненным данным, в лодке было девять человек. Четверо детей спаслись. Тела остальных найдены. Еще двое мужчин утонули, когда пытались доплыть до лодки и спасти тонувших.

Как рассказал замгубернатора Челябинской области Олег Климов, трагедия произошла на частном водоеме, который принадлежал одному из утонувших. «Лодка не была зарегистрирована, у ее владельца лодки не было прав на управление плавательным средством, оборудованного мотором. Также ни на одном человеке не было спасательных жилетов. Правила безопасности были полностью нарушены, это и привело к трагедии», — сказал чиновник.