Названа дата запуска Россией первого реактора АЭС «Аккую» в Турции

Российская Федерация планирует запустить первый реактор турецкой атомной электростанции «Аккую» к 2023 году.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В ближайшее время „Росатом” вступит в практическую стадию реализации проекта. В наших планах запустить первый реактор уже к 2023 году», — сообщил Путин.

По словам российского лидера, во время переговоров предметно рассматривались «ключевые аспекты стратегического взаимодействия в сфере энергетики».

Напомним, что в июне 2017-го года Евросоюз потребовал от Турции отказаться от строительства АЭС, но Эрдоган проигнорировал эти требования.

Справка РВ

АЭС «Аккую́» (тур. Akkuyu Nükleer Güç Santrali) — проектируемая атомная электростанция на южном побережье Турции. АЭС «Аккую» будет построена по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1300. Соглашение о строительстве станции было подписано двумя странами в мае 2010 года.

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