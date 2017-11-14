Названа дата запуска Россией первого реактора АЭС «Аккую» в Турции
Российская Федерация планирует запустить первый реактор турецкой атомной электростанции «Аккую» к 2023 году.
Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«В ближайшее время „Росатом” вступит в практическую стадию реализации проекта. В наших планах запустить первый реактор уже к 2023 году», — сообщил Путин.
По словам российского лидера, во время переговоров предметно рассматривались «ключевые аспекты стратегического взаимодействия в сфере энергетики».
Напомним, что в июне 2017-го года Евросоюз потребовал от Турции отказаться от строительства АЭС, но Эрдоган проигнорировал эти требования.
Справка РВ
АЭС «Аккую́» (тур. Akkuyu Nükleer Güç Santrali) — проектируемая атомная электростанция на южном побережье Турции. АЭС «Аккую» будет построена по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1300. Соглашение о строительстве станции было подписано двумя странами в мае 2010 года.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510604084